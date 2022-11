DC apresenta OUTRO Batman no Arrowverso

Alerta de spoiler

O Arrowverso é um grande universo compartilhado nas séries da DC pela CW, e tudo começou em 2012 com Arrow, que se espalhou em The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow.

Posteriormente, outras séries como Batwoman, Raio Negro e Superman & Lois se juntaram ao mesmo universo de heróis. Porém, é justamente a Stargirl, um pouco mais deslocada, que vem dando os novos passos do Arrowverso.

No episódio 10 da terceira temporada, Stargirl vem tentando descobrir quem é o personagem que está vigiando todos em Blue Valley. A aparição do Ultra-Humanoide parece ter concluído essa questão, mas nada foi resolvido.

Stargirl se passa na Terra-2, após ter sido realocada no final do crossover Crise nas Infinitas Terras. O novo episódio provoca que a DC pode ter apresentado uma outra versão do Batman.

Mike, Jakeem e o Thunderbolt fogem do covil de Ultra-Humanoide, mas caem na armadilha de Shiv, personagem que eles queriam ser aliados.

Os personagens acabaram se distraindo após serem libertados por Shiv, e ela desaparece misteriosamente. Thunderbolt diz que ela era como o Batman, com Mike e Jakeem aceitando o fato. Shiv acabou imitando o que o Batman sempre faz com o comissário Jim Gordon diversas vezes.

Brec Bassinger como Stargirl

Como o Batman e a Sociedade da Justiça estão ligados?

Não é de hoje que o Batman e a Sociedade da Justiça coexistem no mesmo universo, visto que o herói já chegou a contribuir com a velha equipe.

Tanto o Cavaleiro das Trevas quanto o Superman foram elevados como membros da Sociedade da Justiça, que também contava com a Mulher-Maravilha.

Isso acabou sendo alterado após Crise nas Infinitas Terras, que remodelou o Universo DC nos quadrinho, iniciando uma nova era.

A versão da Era de Ouro do Batman estava presente na Sociedade da Justiça, mas era da Terra-2, que foi estabelecida ainda na Era de Prata.

A linha do tempo havia sido alterada, com a equipe anterior à Liga da Justiça tendo sido formada durante a Segunda Guerra Mundial, antes do Batman nascer. Foi através de uma viagem temporal que ele começou a integrar a equipe.

Em Stargirl, o Batman existe como um herói independente, que possivelmente deve ter trabalhado com a Sociedade da Justiça da América original.

Seguindo os quadrinhos, a série também se passa na Terra-2, assim tornando a presença do Batman ainda mais coerente.

É válido relembrar que o Batman já existe na Terra-Prime, mas acabou desaparecendo em Batwoman. Esta foi interpretada por Warren Christie.

Ainda no crossover Crise nas Infinitas Terras, uma outra versão apareceu. Kevin Conroy, dublador do herói que faleceu recentemente, foi apresentado como uma versão mais violenta do Cavaleiro das Trevas.

Porém, fica a questão quem poderia ser o intérprete do Batman, e se ele realmente existe na Terra-2, e não é um personagem fictício.

Superman & Lois já indicou que não se passa na Terra-Prime, mas sugeriu que o Homem de Aço já conheceu outros heróis de outros mundos.

Por sua vez, em Raio Negro, o herói ficou desacreditado quando viu outros super-heróis. A série Raio Negro foi incorporada à nova Terra-Prime.

O personagem pensava que o Superman não existia, e quando viu duas versões, ficou assustado. Na Terra original de Raio Negro, o personagem só existia nos quadrinhos.

A série Stargirl está disponível na HBO Max.

