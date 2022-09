Demolidor vai ser um dos Vingadores? Astro da série responde

Charlie Cox compareceu a D23 Expo junto com seu antigo antagonista Vincent D’Onofrio, a reunião do Demolidor com o Rei do Crime aconteceu pela série Daredevil: Born Again. A produção é um marco no retorno do Homem Sem Medo para a Marvel, que já vem acontecendo com sua aparição como Matt Murdock em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e sua prometida participação em Mulher-Hulk.

O Demolidor já fazia parte desse universo, mas pelas séries derivadas da Netflix, que tinham um nível de interação limitado com o MCU. Para vários fãs, estamos vivendo o momento definitivo da entrada do herói no Universo Marvel.

Quando perguntado diretamente no tapete vermelho se estava pronto para se tornar um Vingador, Cox respondeu perguntando: “Você está sabendo de algo que eu não estou?”. Mas mesmo escondendo o jogo muito bem, o ator falou sobre a oportunidade de se juntar ao Marvel Studios e continuar o seu trabalho como Demolidor.

“Você sabe, começar essa jornada de novo, ter o trabalho que temos atrás de nós, mas poder pegar um pouco daquilo e das experiências que tivemos para poder contar mais histórias de novo, é como um sonho se tornando realidade.” Disse Cox.

Pelas palavras do ator parece que teremos um reboot do personagem, que agora fará parte de uma nova história e não de uma continuação para as outras temporadas da série da Netflix.

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5, a próxima da Marvel.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

Daredevil: Born Again estreia em 2024, no Disney+.

