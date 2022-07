Derivada de WandaVision tem boas notícias para os fãs da Marvel

A série derivada de WandaVision teve uma atualização para animar os fãs da Marvel.

Agatha: House of Harkness, uma das séries spin-offs do estúdio, recebeu uma previsão para o início das filmagens (via CBR).

O projeto começará sua produção em janeiro de 2023, e não mais em outubro deste ano, como era relatado.

No entanto, é esperado que a série estreie apenas em 2023 ou 2024. Kathryn Hahn, que interpretou a vilã em WandaVision, deve retornar ao papel.

A série foi anunciada oficialmente pela Marvel em 2021, logo após o fim de WandaVision, e o roteirista Jac Schaeffer está ligado ao projeto como parte de seu contrato de três anos com a Marvel.

Nenhum detalhe adicional foi divulgado pela Marvel.

Mais sobre WandaVision

WandaVision estreou em 2021 no catálogo do Disney+.

A série da Marvel, completa em uma temporada de nove episódios, mostra a realidade alternativa criada por Wanda (Elizabeth Olsen), na qual ela se inspira nas sitcoms televisivas para viver uma vida perfeita de novela romântica com Visão (Paul Bettany).

No entanto, como sabemos, Visão não resistiu aos acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita, sendo apenas uma parte desta realidade falsa criada por Wanda.

A série continua disponível no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira