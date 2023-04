Desejo Obsessivo: Tudo sobre o novo thriller erótico da Netflix

No mesmo estilo de séries como Olhar Indiscreto e Sex/Life, o thriller erótico Desejo Obsessivo tem tudo para fazer o maior sucesso na Netflix. Recomendada para maiores, a série dramática acompanha uma história de sedução, mistério, segredos e, é claro, muito sexo.

Desejo Obsessivo – Obsession, no título original – é uma produção britânica baseada no livro “Damage”, de Josephine Hart. O roteiro da série é do dramaturgo Morgan Lloyd Malcolm (Leo & Lisa).

Com apenas 4 episódios em sua 1ª temporada, essa série de drama e suspense é perfeita para uma maratona de fim de semana.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Desejo Obsessivo na Netflix; confira!

Desejo Obsessivo tem trama erótica na Netflix

Nos últimos anos, com o lançamento de séries como Olhar Indiscreto, Desejo Obscuro, Sex/Life e Fishbowl Wives, a Netflix comprovou o potencial das produções eróticas entre os assinantes.

Desejo Obsessivo é o mais novo lançamento da categoria na Netflix. A série mistura suspense, drama, mistério e erotismo em uma trama imprevisível, cheia de surpresas.

“Uma aventura proibida entre um respeitado cirurgião e a noiva do filho acaba virando uma obsessão que ameaça mudar suas vidas para sempre”, diz a sinopse oficial de Desejo Obsessivo na Netflix.

Desejo Obsessivo acompanha a história de William e Anna – duas pessoas que se envolvem em um secreto e ilícito affair sexual.

Anna é a nova namorada de Jay, o filho de William. O protagonista, por sua vez, leva uma vida tranquila com a esposa Ingrid.

Porém, a inegável (e imediata) atração que William sente por Anna ameaça desestabilizar toda a vida da família e do casal.

A partir daí, William e Anna embarcam em uma jornada quente pelo tórrido universo dos fetiches e do sadomasoquismo.

Elenco de Desejo Obsessivo tem astros de O Hobbit e Game of Thrones

O elenco de Desejo Obsessivo é liderado pelos atores britânicos Richard Armitage e Charlie Murphy, respectivamente nos papéis de William e Anna.

Armitage, o intérprete de William, é conhecido por sua performance como Thorin Escudo de Carvalho na franquia O Hobbit, produzida por Peter Jackson.

Charlie Murphy, por sua vez, é famosa por atuações em séries como Peaky Blinders e The Last Kingdom.

Indira Varma, a Ellaria Sand de Game of Thrones, interpreta Ingrid Farrow, a esposa do protagonista William.

O elenco de Desejo Obsessivo é completado por Rish Shah, de Ms. Marvel, como Jay, o filho de William e namorado de Anna.

Data de estreia de Desejo Obsessivo – Veja o trailer!

O thriller erótico Desejo Obsessivo estreia na Netflix nesta quinta-feira (13 de março de 2023).

Como a série é uma produção original da Netflix, os episódios devem ser disponibilizados no catálogo brasileiro da plataforma às 5 da manhã.

Confira abaixo o trailer legendado de Desejo Obsessivo na Netflix!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.