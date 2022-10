Detalhe em Os Anéis de Poder entrega quem é o Estranho

Alerta de spoilers

Um dos maiores mistérios em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é a identidade do Estranho, que caiu como um meteoro no primeiro episódio. O sétimo episódio da série do Amazon Prime Video, no entanto, dá uma grande dica de quem ele pode ser.

Depois que a magia do Estranho parece ter saído pela culatra enquanto ele está tentando reviver uma macieira morta para os pés peludos, uma pequena flor amarela brota do tronco, revelando que a magia do Estranho realmente restaurou a árvore, que é encontrada prosperando na manhã seguinte.

O personagem misterioso vestido de branco aparece mais tarde, aparentemente rastreando The Stranger e tem um interesse particular na flor na árvore, possivelmente servindo como uma grande pista de onde ambos os personagens se originaram.

É perfeitamente possível que o Estranho seja de outra parte da Terra-média, mas várias grandes dicas sugerem que ele veio de algum outro lugar.

Primeiro, o fato de que ele chegou, como um meteoro, é um grande indicador de que ele veio de algum lugar distante.

Segundo, o Estranho não consegue identificar as estrelas. Sadoc Burrows diz que a constelação que o Estranho está procurando não é vista há milhares de anos, então o Estranho veio de um lugar onde essa constelação ainda é visível, ele esteve inconsciente o tempo todo ou é um viajante do tempo.

A viagem no tempo parece muita ficção científica para se encaixar na série, e a desorientação e a barreira do idioma do Estranho não parecem sugerir que ele já esteve na Terra-média antes.

O mapa de Tolkien fora da Terra-média não está tão bem estabelecido, mas o único outro lugar em toda Arda (a Terra) que recebe muita atenção é Valinor e as Terras Imortais.

A chegada do Estranho veio ao mesmo tempo em que o caminho para Valinor foi aberto para os Elfos no primeiro episódio. A outra opção é que ele poderia literalmente vir das estrelas, mas a maioria das criaturas que já se tornaram estrelas (além do pai de Elrond, Eärendil) originalmente vivia em Valinor.

Flor pode entregar identidade do Estranho

A flor que cresce da árvore depois que o Estranho a cura é uma pequena flor amarela que Tolkien descreveu como sendo em forma de estrela em O Senhor dos Anéis e em uma de suas cartas ele a chama de “uma pimpinela (talvez um pouco aumentada)” que combina com muitas das características da flor que o Estranho cria em Os Anéis de Poder.

Representações artísticas da flor tendem a dar à ela cinco pétalas, consistentes com um pimpinela amarela, e a flor do Estranho tem seis pétalas, mas o tamanho, forma e cor são semelhantes ao que JRR Tolkien descreveu.

Tal flor é mencionada apenas algumas vezes em O Senhor dos Anéis como elanor, mas sempre tem um significado especial, principalmente porque Samwise Gamgee se apaixona por ela durante seu tempo na floresta de Lothlórien e, eventualmente, nomeia sua filha como Elanor.

Ela eventualmente herda o Livro Vermelho de Westmarch, que é a história narrada pelos Portadores do Anel, Bilbo, Frodo e Sam, tornando-a uma espécie de herdeira dos Portadores do Anel e guardiã das histórias que conhecemos como O Hobbit e O Senhor dos Anéis.

A referência mais antiga a Valinor na linha do tempo é uma referência aos elfos de Tol Eressëa, nas Terras Imortais, presenteando elanor à ilha de Númenor durante a Segunda Era.

Tol Eressëa era originalmente parte da Terra-média, mas foi movida para fora da costa oeste de Valinor, então faria sentido que suas flores viessem da Terra-média, mas no Apêndice A no final de O Retorno do Rei é especificado que após os elfos foram para as Terras Imortais e Lothlórien se deteriorou “elanor e niphredil florescem não mais a leste do mar”.

Se a flor é de fato elanor, e Lothlórien ainda não foi criada por Galadriel, isso significa que o Estranho só estaria familiarizado com ela se ele também fosse das Terras Imortais no oeste.

Se a magia do Estranho está produzindo flores de Tol Eressëa, os únicos seres que estariam familiarizados com essas flores são Valar ou Maiar, basicamente anjos de nível superior e os espíritos feitos para ajudá-los.

Os Valar são poderosos demais para fazer sentido, então é justo supor que o Estranho é um maiar.

Infelizmente, isso não restringe sua identidade real além das teorias populares sobre a identidade do Estranho já existentes, já que Balrogs, Istari (magos) e até o próprio Sauron são todos Maiar.

Felizmente, O Estranho parece cada vez menos um candidato provável para Sauron a cada semana, e ele certamente não é um Balrog, o que significa que os Istari são a melhor aposta. Isso significa que há uma forte chance de ele ser um dos Magos Azuis, os dois primeiros Istari a irem para a Terra-média na época da forja dos anéis de poder – que é quando o show acontece.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder já está disponível no Amazon Prime Video.

