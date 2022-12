Detalhe em Wandinha prova por que ator do tio Chico é perfeito para o papel

Wandinha traz diversos icônicos personagens de A Família Addams, um deles é o tio Chico (Fester no original). Interpretado por Fred Armisen, um detalhe prova que ele foi a escolha certa para o papel.

Fred Armisen é mais conhecido por seus onze anos no Saturday Night Live. E também já apareceu em O Âncora, Eurotrip, e Zoolander 2.

Fred Armisen só aparece como o tio Chico em um papel de ator convidado no penúltimo episódio de Wandinha. No entanto, apesar de aparecer apenas neste único episódio, Armisen mostrou imensa dedicação ao papel não apenas por estar disposto a viajar para o local de filmagem na Romênia, mas por optar por raspar a cabeça (via TVLine).

Esta foi uma rota semelhante tomada por Christopher Lloyd para o filme A Família Addams de 1991, sem dúvidas a interpretação mais icônica de todas.

A performance de Fred Armisen como tio Chico também enfatizou os aspectos malucos e desequilibrados do personagem, não muito diferente da performance de voz de Nick Kroll nos recentes filmes animados da franquia.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Wandinha está disponível na Netflix.

Wandinha está disponível na Netflix.

