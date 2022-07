Diretor da DC fará participação em Os Jovens Titãs em Ação!

Um dos diretores da DC muito amado pelos fãs vai fazer uma participação na série animada Os Jovens Titãs em Ação!

Interpretando a si mesmo, Zack Snyder foi confirmado para fazer uma aparição no episódio 365 da animação, intitulado “365” (via ComicBook).

O título faz alusão ao filme 300, dirigido por Snyder, que adapta os quadrinhos de Frank Miller e mostra o Rei Leônidas e seus 300 Espartanos enfrentando os Persas nas Termópilas.

No novo episódio, Robin vai aos estúdios da Warner Bros. e se encontra com um famoso diretor, que o levará a explorar as mentes por trás do DCEU.

O episódio será lançado ainda nesse ano.

Zack Snyder está envolvido em polêmica de fraude com empresa fantasma

Liga Justiça do Zack Snyder se tornou real através do esforço coletivo dos fãs do diretor. A versão de Snyder foi lançada ano passado no HBO Max, mas após um relatório da WarnerMedia, parece haver fraude dentro do movimento.

Em recente matéria do Rolling Stone, se tornou público a relação do movimento para o lançamento do filme com contas falsas, e após atualização do CBR foi constatado uma circunstância curiosa.

O site que desencadeou o movimento da hashtag, Forsnydercut.com, teve o consultor de marketing digital, Xavier Lannes. Ele foi descrito na plataforma da rede LinkedIn como o CEO da MyAdGency, uma empresa de publicidade digital com sede em Los Angeles.

O site da agência não é mais funcional, mas antes oferecia serviços como “tráfego Avatar barato e instantâneo para o seu site”, acrescentando: “Usamos a mais recente tecnologia concentrada na palma das mãos do seu cliente para expandir seus negócios além dos seus sonhos!”

A empresa teria uma funcionalidade focada para Zack Snyder durante todo o processo de conquista para o filme. A matéria também sugere que a popularização da hashtag, pelo menos em parte, é fonte da empresa de marketing viral.

Não é mais possível encontrar informações da empresa. A suposição de se tratar de uma empresa fantasma tem se tornado uma forte teoria entre os portais.

