Diretor de The Last of Us sequer é creditado na série da HBO e se revolta

O primeiro episódio de The Last of Us conquistou muitos fãs, mas o diretor do game original tem sérias reclamações sobre a produção. Bruce Straley sequer foi citado nos créditos da série da HBO, apesar de ter co-dirigido o primeiro game da franquia.

Em entrevista ao Los Angeles Times, o ex-diretor da Naughty Dog criticou The Last of Us por incluir o atual co-presidente Neil Druckmann e o roteirista Craig Mazin nos créditos, mas não ele. O The Last of Us original foi dirigido por Druckmann em conjunto com Straley.

“É um argumento para a sindicalização: alguém que fez parte da criação desse mundo e desses personagens não está recebendo um crédito ou um centavo pelo seu trabalho que foi adaptado”, disse Straley.

“Talvez precisemos de sindicatos na indústria de videogames para poder proteger os criadores.” Logo após o lançamento de Uncharted 4: A Thief’s End, Straley deixou a Naughty Dog e descreveu seu relacionamento com o estúdio como “tenso”.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes no início desta semana com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 98%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

