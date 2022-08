Echoes: Explicamos o final da 1ª temporada

Echoes é a nova série de suspense da Netflix, que traz uma relação bastante sinistra entre duas irmãs gêmeas. O desfecho pode ter confundido alguns fãs, então vamos mergulhar nesses eventos do seriado.

Echoes nos apresenta a Gina McCleary, uma autora de sucesso que vive em Los Angeles com seu marido Charlie Davenport (interpretado por Daniel Sunjata). Ela é forçada a viajar para sua cidade natal de Mount Echo quando o marido de sua irmã gêmea, Leni, liga para dizer que Leni está desaparecida.

Leni e seu marido Jack Beck (Matt Bomer) levam uma vida muito diferente de Gina e Charlie, administrando uma fazenda e criando sua filha Mattie.

Mais tarde é revelado que Leni não é Leni, e não está desaparecida. As irmãs trocam de vida todos os anos em seu aniversário e a “Leni” que desapareceu é na verdade Gina, que colocou em prática um plano elaborado para que ela possa fugir com seu namorado do ensino médio, Dylan, de quem ela está grávida.

Dylan e Gina estavam juntos quando eram adolescentes, mas se separaram depois que uma igreja em que eles estavam fazendo sexo pegou fogo.

Um homem que estava dormindo na igreja morreu no processo. Leni convenceu Gina a terminar com Dylan, culpando-o pelo incêndio, embora mais tarde seja revelado que ela mesma ateou o fogo porque se ressentia de Dylan por tirar Gina dela.

Também descobrimos que, quando eram crianças, Gina assumiu a culpa por empurrar sua irmã mais velha, Claudia, por cima de uma grade quando foi Leni quem fez isso na realidade. A queda levou Claudia a precisar de uma cadeira de rodas e arruinou seu relacionamento com Gina.

Gina tentou se distanciar de Leni na adolescência, mudando-se para Los Angeles, conhecendo Charlie e embarcando em sua carreira de escritora. As gêmeas ficaram grávidas ao mesmo tempo, mas Gina perdeu o bebê e, depois que Leni deu à luz à Mattie, ela começou a sofrer de depressão pós-parto e quase deixou o bebê se afogar.

Preocupados com a segurança de Mattie, Leni e Gina usaram o plano de troca de vida para que Gina pudesse cuidar do bebê e Leni pudesse se recuperar em Los Angeles.

Então, um ano antes de seu desaparecimento como “Leni”, Gina descobriu que sua irmã havia lançado um livro sobre seu aborto.

Ela também descobriu que seu marido, Charlie, sabia o tempo todo sobre ela e Leni trocando de vida, e estava escrevendo sobre isso.

Isso levou Gina a se sentir traída por sua irmã e seu marido quando ela começou seu ano em Mount Echo. Então veio um encontro casual com Dylan.

O fim de Echoes explicado

No episódio final de Echoes, Gina e Leni escapam de sua casa de infância, que foi incendiada, deixando o corpo de seu pai, Victor, dentro. Ele morreu minutos antes do incêndio começar, por causa de um problema cardíaco.

Gina está desesperada para fugir de sua irmã, percebendo que ela vem tentando controlar sua vida desde que eram crianças – e até mesmo assassinou Dylan para tentar impedir que Gina fugisse.

Leni persegue Gina pela floresta e diz a ela que quer que sejam apenas os dois novamente.

Elas acabam brigando em um rio e Leni revela a Gina que, anos antes, ela viu seu pai matar sua mãe afogando-a no banho (o que explica os flashbacks de afogamento que vemos ao longo dos episódios).

Gina então diz a Leni que Victor havia afogado sua esposa a pedido dela, visto que ela estava doente e queria morrer em seus próprios termos.

Essa revelação choca Leni, pois a morte de sua mãe foi o motivo pelo qual ela quis manter Gina tão perto todos esses anos. Ela implora para Leni voltar para ela, mas Gina se recusa e se joga da cachoeira.

Em seguida, cortamos para Leni sendo entrevistada pela polícia e é revelado que Gina é dada como morta. Leni está agora sob suspeita pelo assassinato do homem na igreja anos antes.

Leni foge e consegue pegar um voo para a Austrália usando um passaporte falso que Gina havia feito quando planejava fugir com Dylan.

Uma mulher que trabalha no aeroporto pergunta a Leni se ela estava no aeroporto alguns dias antes. Ela diz que uma mulher, que se parece com Leni, embarcou em um voo, insinuando que Gina ainda está viva e conseguiu fugir.

Durante seu último ano vivendo como Leni, Gina estava aprendendo a mergulhar. Ela e Dylan praticaram mergulho em águas selvagens para que seu treinamento a servisse bem quando ela atingisse o fundo da cachoeira.

A cena então corta para Charlie lendo um livro, narrando uma passagem. Ele escreveu um livro sobre suas experiências com Leni e Gina.

Uma mulher, que não sabemos se é Leni ou Gina, chega à leitura usando um grande chapéu e óculos escuros e pergunta a Charlie se o corpo de Gina já foi encontrado. Mais tarde, a mesma mulher entra na casa de Charlie e ele não se surpreende ao vê-la.

Charlie pergunta à mulher se era ela na leitura do livro e ela diz que não, mas nunca temos certeza se ela está dizendo a verdade. Charlie diz a ela: “Eu vou descobrir, você sabe, qual você é”. A mulher responde: “Talvez. Talvez eu nem saiba mais”.

Ela dá a entender que a história não acabou quando ela diz a Charlie que ela tem “muitas contas a acertar”. A série termina quando ela acrescenta: “Começando com você, Charlie”.

Echoes está disponível na Netflix.

