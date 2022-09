Elenco de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder revela suas cenas preferidas

O elenco da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, revelou suas cenas preferidas da saga de filmes.

Faltando apenas alguma horas para estrear no Prime Video, a série é uma das mais aguardadas do ano, e vem sendo bem elogiada.

Morfydd Clark e Charlie Vickers, que interpretam Galadriel e Halbrand, respectivamente, comentaram sobre sua cenas favoritas dos filmes. Enquanto Clark prefere uma cena com Aragorn, Vickers gosta de uma sequência em Sociedade do Anel (via ComicBook).

“Quando Aragorn entra pelas portas do Abismo de Helm, e isso teve um efeito profundo em mim”, disse Clark.

“Eu diria que a minha está em A Sociedade do Anel, quando os Hobbits acabaram de deixar o Condado, e eles estão sendo perseguidos pelos Espectros do Anel. Eles estão se escondendo sob a estrada sob onde as raízes da árvore estão”, revelou Vickers.

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 1 de setembro.

