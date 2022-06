Elenco de Stranger Things reage à cena impactante da 4ª temporada

Alerta de spoilers

A quarta temporada de Stranger Things conta com diversas cenas bem impactantes. O elenco da série reagiu a uma das mais famosas dessas sequências do seriado da Netflix.

A própria plataforma de streaming divulgou um vídeo do elenco da série reagindo à cena em que Max foge de Vecna no Mundo Invertido.

Continua depois da publicidade

“Assistir o elenco de Stranger Things ver aquela cena do quarto episódio é tão bom quanto a cena em si. Sente-se com o elenco, conforme eles reagem à icônica cena de Max de Dear Billy”.

Essa sequência tem sido uma das mais comentadas dentre os fãs, especialmente pela música ter sido usada para salvar a personagem.

Veja abaixo.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.