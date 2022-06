Ator de Stranger Things 4 carregou item bizarro no bolso para se tornar Vecna

Um dos aspectos mais interessantes da 4ª temporada de Stranger Things é a introdução de Vecna. Assustador, violento e extremamente cruel, o monstro deixou fãs da Netflix completamente arrepiados. Para “entrar na pele” de Vecna, o intérprete do personagem passou por um intenso processo de preparação, chegando a carregar um item realmente bizarro nos bolsos.

A 4ª temporada de Stranger Things, para muitos fãs (e especialistas) é a melhor de todas. Os novos episódios fazem um ótimo trabalho ao amadurecer os personagens e oferecer um tom bem mais sombrio para a história.

Devido à extensão cinematográfica dos episódios, Stranger Things 4 foi dividida em duas partes. A 1ª já está disponível na Netflix. A reta final, por sua vez, chega ao catálogo da plataforma apenas no início de julho.

Enquanto isso, explicamos abaixo como o intérprete de Vecna se preparou para interpretar o sinistro personagem; confira.

Criação de Vecna envolveu itens estranhos na Netflix

Um dos maiores mistérios da 4ª temporada de Stranger Things é a verdadeira identidade de Vecna.

A origem do personagem só é revelada no episódio final. Vecna, na verdade, é Henry Creel – também conhecido como Peter Ballard – o filho de Victor Creel.

Henry foi a primeira cobaia dos experimentos do Dr. Brenner. Além de matar a própria família, ele também é o responsável pelo massacre no laboratório.

Na 4ª temporada de Stranger Things, Henry (e consequentemente Vecna) é interpretado pelo britânico Jamie Campbell Bower.

Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como Caius Volturi na saga Crepúsculo ou como a versão mais jovem de Grindelwald em Harry Potter.

Para se conectar ao “espírito de Vecna”, o ator carregou aranhas nos bolsos. Bower falou sobre a preparação em uma entrevista recente.

“Acabei comprando um vidro de viúvas negras, e fiquei as observando por horas. Me apaixonei por elas! Quando vi o vidrinho na loja, pensei: ‘É isso! Isso realmente faz sentido. É claro que estou aqui, e é claro que vou comprar’”, comentou o ator.

Como o vidro é realmente pequeno, o intérprete de Vecna pôde carregá-lo nos bolsos “durante todas as gravações”.

“Elas ficavam no meu bolso. Quando estávamos filmando, eu as colocava na cadeira e ficava olhando por horas a fio. E assim como o Henry, eu tinha um livro para desenhar as aranhas”, explicou o ator.

Jamie Campbell Bower não se livrou das “amigas” após o término das gravações da 4ª temporada de Stranger Things.

“Ainda as tenho! Elas são maravilhosas”, concluiu o ator.

A 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things está na Netflix. A 2ª parte estreia em 1 de julho.

