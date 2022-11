Elite: Explicamos o fim da 6ª temporada na Netflix

A série Elite é uma das produções mais assistidas na Netflix pelo público jovem, abordando temas mais maduros de estudantes espanhóis que conseguem ingressar em uma escola de elite.

“Essas são apenas algumas das questões difíceis que os estudantes enfrentam nos corredores da renomada instituição nesta nova temporada. E, se os responsáveis pelo sistema não agirem para resolver esses problemas, os próprios alunos terão que tomar uma atitude”, continua a sinopse oficial.

O elenco conta com André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou e Manu Ríos.

Explicamos o fim da sexta temporada de Elite, a série de sucesso da plataforma que está dando o que falar nos últimos anos.

A história da 6ª temporada

Ari, Mencia e Patrick voltaram para Las Encinas, após pedido do pai e ameaça de perder a mesada. Eles eram desprezados por seus colegas de escola.

Patrick tinha Ivan ao seu lado, e mesmo sabendo que Ivan gostava muito dele, o relacionamento entre os dois era muito complicado.

Enquanto isso, Nico não parecia respeitar Ari, e muita coisa piorou desde então. Por sua vez, Isadora estava com depressão e ansiedade após ter sido estuprada por seus colegas de classe em Ibiza.

Não havia provas o suficiente para incriminar os jovens, razão pela qual o caso acabou sendo arquivado e os acusados sendo libertados.

Além disso, a sexta temporada apresenta o casal Sara e Raul. Eles são influenciadores de mídia social e conhecidos por serem o típico casal fofo. No entanto, o relacionamento longe da câmeras não é bem assim.

Raul é uma pessoa controladora e abusiva, enquanto Sara não sabia o que era viver uma vida independente, e considerava esse comportamento sua forma de amor.

O pai de Ivan, Cruz, ainda causou a grande polêmica após revelar que era gay. A sexualidade do jogador de futebol se tornou um debate.

O primeiro episódio ainda indicou que Ivan iria sofrer um acidente, e a dúvida fica se foi realmente um acidente ou uma tentativa de homicídio.

O que acontece no final da nova temporada?

Hugo não sabia que era castrado quimicamente, e ele acreditava que só poderia ficar excitado caso fosse estuprando uma mulher.

Ele e Alex discutiram o quanto haviam gostado da noite em Ibiza, e deixando Javi de fora do plano, sabendo que ele estava querendo redenção.

Durante uma festa, Hugo notou uma garota bêbada e decidiu abordá-la. No entanto, Javi foi mais esperto e foi defender a jovem. A polícia bateu na porta logo em seguida, e Hugo e Alex foram presos.

Javi pediu desculpas a Isadora e confessou que tinha o vídeo daquela noite em que ela foi estuprada. Ele provavelmente vai confessar que estuprou Isadora no tribunal.

Raul também acabou entrando na festa, mas mascarado, já que não tinha sido convidado. Ele ficou de olho em Sara e notou que ela se aproximava de Mencia.

Após ouvir como o álcool e os tranquilizantes podem deixar alguém inconsciente, ele decidiu pegar o tranquilizante que estava no quarto de Isadora.

Ele misturou o pó na bebida de Mencia, com ela mal ficando acordada depois de beber. Após isso, Raul tentou se aproximar com Sara para reatar a relação, mas ela o rejeitou.

Ari saiu da festa bêbada dirigindo. Mencia acabou encontrando a chave do carro, porém estava muito drogada para ajudar.

Ivan esperava o motorista chegar para levá-lo para casa, quando ele é atropelado por um carro em alta velocidade. Ele foi internado em estado grave no hospital.

Quem é o culpado do acidente?

Mencia acordou e ficou assustada ao ver sangue no carro. Ela ligou para Ari e confessou que acredita ser a responsável por uma acidente.

Depois de saber sobre Ivan, Ari decidiu agir, e acabou incendiando o carro para eliminar as evidências, colocando sua família em um caos. Ela também sabia que precisava libertar o pai da prisão.

Ari acreditava que Mencia poderia estar em apuros por atropelar Ivan, que poderia não sobreviver. Mencia estava dirigindo o carro de Patrick, o que piora a situação.

Patrick ficou ao lado de Ivan no hospital, indicando que não tinha motivos para sair do local. Ele não sabia do envolvimento de Mencia no caso. Ari manipulou Patrick para manter distância e conquistar o afeto de Ivan, com ambos indo embora.

Ari, Patrick e Mencia se apresentaram no tribunal e conseguiram provar a inocência de Benjamin. Ivan, além disso, parece ter sugerido que o amor por Patrick ainda continua.

Enquanto Ari acreditava que Mencia era a responsável pelo acidente de Ivan, o público acaba sabendo da verdade sobre o que aconteceu. Sara era a culpada.

Mencia pegou as chaves do carro de Patrick, mas ela estava drogada. Sara viu Mencia e resolveu ajudá-la, mas não sabia dirigir.

Enquanto se concentrava no estado de Mencia. Sara não percebeu que Ivan estava próximo e acabou atropelando o jovem. Ela ligou para Raul, que a aconselhou a culpar Mencia por isso.

Isadora e Didac ficam juntos?

Após saber que a família de Didac estava no mesmo negócio que sua família, Isadora optou que era melhor eles não terem um relacionamento. As famílias dos jovens eram grandes rivais.

No final, Isadora ainda beijou Didac, pois o admirava, mesmo com todas as diferenças entre os dois. Didac estava apaixonado por ela, e ficou feliz com a decisão de ambos demonstrarem afeto um pelo outro.

As coisas mudam quando um carro apareceu em alta velocidade e começou a atirar na escola. A identidade do atirador não foi revelada, o que pode ficar para a sétima temporada.

A sexta temporada de Elite já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira