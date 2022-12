Emily em Paris: O McBaguette existe de verdade?

A Netflix lançou a terceira temporada de Emily em Paris. Logo no primeiro desses novos episódios, tomamos ciência de um sanduíche francês do McDonald’s: o McBaguette. Mas ele existe de verdade? Veremos agora.

No episódio, Emily (Lily Collins), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold) e Luc (Bruno Gouery) querem conquistar o McDonald’s como cliente. Conhecemos, então, o McBaguette, que, sim, existe na vida real.

Os restaurantes franceses do McDonald’s lançaram o McBaguette pela primeira vez em 2012, mas o item do menu internacional estava disponível apenas por tempo limitado.

O McBaguette voltou aos cardápios por períodos curtos ao longo dos anos (recentemente em 2021), e pelo visual do site francês do McDonald’s parece que a marca relançou o sanduíche (que vem com bebida, batata frita e dois macarons) em homenagem à terceira temporada de Emily em Paris.

Na vida real, o sanduíche original consiste em dois hambúrgueres, alface, mostarda e queijo entre uma pequena baguete francesa. No passado, o sanduíche também estava disponível com pedaços de frango em vez de hambúrgueres de carne.

Mais sobre Emily em Paris

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

A terceira temporada de Emily em Paris está disponível na Netflix.

