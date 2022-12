Fãs de Emily em Paris percebem grande erro na 3ª temporada

A Netflix finalmente lançou a terceira temporada de Emily em Paris, dando continuidade à história da personagem titular. No entanto, há um erro na série e muitos fãs notaram.

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Veja qual erro da série os fãs perceberam, abaixo.

O erro da 3ª temporada de Emily em Paris

No quinto episódio da nova temporada, Emily descobre que entrou para a lista das pessoas mais influentes de Paris, enquanto folheia uma revista. Gabriel também está na lista, mas os fãs notaram que o chef não parece ter sobrenome e é a única pessoa no La Liste sem um.

Enquanto Gabriel não é o único personagem sem um sobrenome conhecido em Emily em Paris, é estranho para eles não criarem um para o propósito da revista.

Pode ser que tenham deixado sem provisoriamente até pensarem em um, mas esqueceram de acrescentar depois.

Isso não passou despercebido no Twitter. “QUAL É O SOBRENOME DE GABRIEL??? #emilyinparis”, escreveu uma pessoa, enquanto outra colocou: “Qual é o sobrenome de Gabriel em Emily em Paris?”.

A terceira temporada de Emily em Paris está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.