Escudo do Capitão América quase foi modificado em série da Marvel

O escudo do Capitão América quase foi modificado na série Falcão e o Soldado Invernal.

Em um livro sobre o conteúdo de artes conceituais da série, o artista Wesley Burt, revelou que o escudo do herói seria inspirado em tecnologia do povo de Wakanda (via ScreenRant).

“Eu pensei nas várias tecnologias de escudo usadas pela Tribo da Fronteira e seus escudos de capa azul, e também o grande escudo de camuflagem ao redor de Wakanda, para ser implementado na série”, disse Burt.

Mesmo com diversas ideias em mente, elas não foram implementadas na série, e o escudo do herói continuou o mesmo de sempre apresentados nos filmes da Marvel.

Apesar disso, a única mudança foi no traje. A nova roupa do Capitão América foi adaptada para Sam, e foi feita pelos Wakandanos.

Steve Rogers sai, Sam Wilson assume o escudo

Apesar de não haver um outro filme confirmado do Capitão América com Chris Evans, a Marvel Studios anunciou Capitão América 4 com Anthony Mackie. O ator estrelou Falcão e o Soldado Invernal, que serve como um terreno fértil para o quarto filme da franquia Capitão América.

O filme Capitão América 4 terá o roteiro por Malcolm Spellman e Dalan Musson. Ainda não há nenhum diretor escolhido para comandar o projeto.

Já sobre Falcão e o Soldado Invernal, a série foi a segunda a ser lançada pela Marvel Studios no Disney+. Anthony Mackie e Sebastian Stan estrelam. Karen Skogland ficou responsável pela direção, enquanto Spellman,

“Falcão e o Soldado Invernal são obrigados a formar uma dupla incompatível e embarcarem em uma aventura global que deve testar tanto suas habilidades de sobrevivência quanto sua paciência”, diz a sinopse da série.

