Estrela da Marvel apoia bissexualidade de Loki

Loki foi confirmado como bissexual na série do Disney+, apesar do programa não ter se aprofundado no assunto. Agora, Tom Hiddleston, que vive o personagem, demonstrou apoio a esse lado do personagem.

Durante uma conversa recente com Lily James para o Actors on Actors, da Variety, Hiddleston falou sobre o seu personagem se assumir.

Continua depois da publicidade

“Desde meus primeiros dias pesquisando o personagem nos mitos antigos, a identidade de Loki era fluida em todos os aspectos e em gênero, em sexualidade”, disse Hiddleston a James quando falou sobre a sexualidade de Loki.

“É uma parte muito antiga do personagem e acho que pensei sobre isso… Não tinha aparecido nas histórias que contamos. E fiquei muito feliz e privilegiado, na verdade, por ter aparecido na série”.

Hiddleston acrescentou: “É um pequeno passo. Há muito mais a fazer. Mas o Universo Cinematográfico Marvel tem que refletir o mundo em que vivemos. Então foi uma honra trazer isso à tona. Foi muito importante para mim. Foi realmente importante para a diretora Kate Herron e o showrunner Michael Waldron, e estou feliz por podermos trazer isso para nossa história”.

Loki continua aventura pelo multiverso da Marvel

A primeira temporada de Loki abriu o multiverso na Marvel. O segundo ano deve continuar a aventura por esta nova realidade no Disney+.

Tom Hiddleston, o Loki, está confirmado para voltar. O mesmo vale para Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer; Owen Wilson como Mobius; e Sophia Di Martino no papel de Sylvie.

As gravações devem começar em 2022, mas ainda não existe uma previsão de estreia. Detalhes também não foram revelados.

Loki tem uma temporada no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.