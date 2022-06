Estrela de Better Call Saul indica futuro trágico para personagem

Uma das estrelas de Better Call Saul indicou um futuro trágico para sua personagem quando a sexta temporada retornar.

Em entrevista à Variety, a atriz Rhea Seehorn, intérprete de Kim Wexler, provocou o que pode acontecer com Kim ao final da sexta temporada.

“A morte não é o único fim trágico”, brincou a atriz.

Os fãs especulam há muito tempo que algo de ruim pode acontecer com Kim. Um dos motivos é a ausência da personagem em Breaking Bad, que se passa após os eventos de Better Call Saul.

É possível que Kim apenas teve um desentendimento com Jim McGill (Bob Odenkirk) e deixou Albuquerque antes do eventos de Breaking Bad. Mas, à medida que ela se aproxima do protagonista e de seus amigos do cartel, Wexler pode não ter saído de Albuquerque como os fãs imaginam.

Peter Gould, um dos criadores da série, explicou sobre uma das mortes que chocou os fãs na sexta temporada. Kim pode ter o mesmo destino, ou poderá sobreviver.

Better Call Saul vai retornar para concluir sua 6ª temporada

Atualmente, faltam seis episódios para concluir a sexta temporada do prelúdio de Breaking Bad. Por sua vez, a AMC, canal original da série, vai transmitir um novo episódio apenas em 11 de julho.

“Este prelúdio de Breaking Bad acompanha a jornada do desconhecido advogado Jimmy McGill em sua transformação no infame Saul Goodman”, revela a sinopse da série.

Criada por Vince Gilligan e Peter Gould, o elenco da série é composto por Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito, Michael Mando, Patrick Fabian, e outros atores.

No Brasil, Better Call Saul é exibida pela Netflix.

