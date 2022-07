Estrela de Invasão Secreta faz revelação sobre a série

Uma das estrelas da série Invasão Secreta, fez uma importante revelação sobre o grande projeto da Marvel.

Cobie Smulders, que vai retornar como Maria Hill no seriado, confirmou que os Skrulls estão ativos na Terra há décadas (via CBR).

Continua depois da publicidade

“Quero dizer, quando pensamos no mundo em que eles estão, os Skrulls existem desde que os vimos em Capitã Marvel ”, disse ela.

Os Skrulls foram vistos pela primeira vez em Capitã Marvel, filme que se passa na década de 1990. No entanto, a atriz dá a entender que eles estavam na Terra muito antes dos eventos do longa-metragem.

“Eles estão aumentando em números. E eles são bons? Eles são ruins? Nós vamos descobrir no show. Mas certamente há muitos deles e então meio que se transforma nisso. E é muito legal. Certamente é cheio de tensão”, comentou a atriz.

A série ainda pode contar com um personagem do universo do Homem de Ferro, e verá o retorno de muitos outros do MCU.

Mais sobre Invasão Secreta no Disney+

Invasão Secreta está sendo mantida em segredo, mas adapta o arco de mesmo nome dos quadrinhos, em que os Skrulls substituíram diversos heróis da Terra.

Ainda não se sabe se a premissa será a mesma, ou terá alguma reviravolta, tendo em vista que os skrulls não são “malvados” no Universo Cinematográfico Marvel.

Além de Samuel L. Jackson e Cobie Smulders, o elenco de Invasão Secreta também terá Ben Mendelsohn, Olivia Colman e Emilia Clarke, entre outros.

A série tem lançamento confirmado para 2023, no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.