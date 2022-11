Estrela de NCIS revela o lado sombrio da fama

Em NCIS, Pauley Perrette interpretou a divertida Abby Sciuto. Em 15 temporadas da série procedural, a atriz ganhou fãs no mundo inteiro e se tornou uma das integrantes mais queridas do elenco de NCIS. Apesar de sua enorme popularidade, Perrette teve grandes dificuldades para lidar com a fama. A atriz abriu o jogo sobre o assunto em uma entrevista.

“Acompanhe os peculiares agentes do NCIS – o Serviço de Investigação Criminal Naval – enquanto eles rastreiam terroristas e outros criminosos de alto nível”, afirma a sinopse oficial de NCIS.

Continua depois da publicidade

Atualmente, NCIS exibe sua 20ª temporada. Nos Estados Unidos, a série de investigação é exibida pela emissora CBS.

Revelamos abaixo o que Pauley Perrette falou sobre a relação com a fama e os traumas causados por NCIS; confira.

Para estrela de NCIS, a fama é “desumana”

A atriz americana Pauley Perrette deixou NCIS na 15ª temporada, após brigar com Mark Harmon (o intérprete de Gibbs) por um motivo inusitado.

Depois de abandonar a produção, a atriz decidiu ter um tempo na carreira. Entre 2018 e 2022, Perrette atuou apenas nas séries When We Rise e Broke.

Em uma entrevista a um programa da emissora americana CBS, Pauley Perrette falou sobre sua despedida em NCIS e discutiu o preço da fama.

“É algo desumano. É como se você fosse um produto. Espero não estar errada ao dizer isso, mas acho que preciso tirar um tempo para mim”, comentou a atriz.

Além de lidar com a fama internacional, o assédio dos fãs e as constantes perguntas da imprensa, Pauley Perrette sofreu com o cronograma de gravações de NCIS – um dos mais agitados e cansativos da TV.

Na época da despedida de Pauley Perrette, Sean Murray (o intérprete de McGee) afirmou sentir falta da colega. Mesmo assim, apoiou a decisão da atriz.

“Nós amamos a Pauley! Mas essa foi a decisão dela, e todo mundo tem direito de tomar essa decisão. É difícil não poder trabalhar mais com uma grande amiga. É até triste. Mas vocês sabem, com o tempo surgem novos amigos e fica tudo bem”, comentou o ator.

Após a estreia da 20ª temporada de NCIS, a CBS anunciou planos de fazer, pela primeira vez, um crossover triplo entre a série e seus dois spin-offs ativos: NCIS: Los Angeles e NCIS: Hawaii.

“Alguém pediu por um crossover triplo de NCIS? Nós temos a solução – NCIS, NCIS: Hawaii e NCIS: Los Angeles juntarão forças logo”, comentou o perfil oficial da série no Twitter.

No Brasil, NCIS e seus spin-offs estão disponíveis no catálogo da Globoplay.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.