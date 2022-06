Estrela de The Flight Attendant entra para o elenco de Mulher-Hulk

Griffin Matthews, de The Flight Attendant, juntou-se ao elenco de Mulher-Hulk (She-Hulk) no Disney+.

O ator é mais conhecido por interpretar Shane Evans na série do HBO Max, estrelada por Kaley Cuoco, de The Big Bang Theory. O papel dele no seriado da Marvel ainda não foi revelado.

“Nunca nos meus sonhos mais loucos pensei que me juntaria ao Universo Cinematográfico Marvel!” Matthews disse em um breve comunicado (via Digital Spy). “Este nunca foi um gênero que eu pensei que um ator como eu poderia se encaixar”.

A série recentemente teve o trailer relançado com computação gráfica (CGI) atualizada, após críticas acerca do visual da heroína titular.

Mulher-Hulk estreia no catálogo brasileiro do Disney+ em 17 de agosto, com episódios semanais até 12 de outubro. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.

