Marvel melhora visual da Mulher-Hulk após críticas

A Marvel Studios atualizou o visual da Mulher-Hulk, melhorando a computação gráfica (CGI) da série, após duras críticas por parte dos fãs.

A página oficial da série no Disney+ traz uma versão atualizada do trailer, com diferenças sutis no CGI no rosto da personagem titular.

A Marvel não se pronunciou acerca dessa mudança, portanto ainda é incerto se já era uma mudança programada, ou se foi motivada pelas duras críticas recebidas após o lançamento do trailer da série.

O caso é similar ao do filme do Sonic. O trailer do primeiro filme foi detonado após ser mostrado um protagonista bastante diferente da versão final. O estúdio reconheceu as críticas dos fãs e mudou completamente a aparência do personagem principal, e a versão antiga chegou a virar meme no filme do Tico e Teco.

Mulher-Hulk estreia no catálogo brasileiro do Disney+ em 17 de agosto, com episódios semanais até 12 de outubro. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.