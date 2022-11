Estrela de Wandinha pode ser a nova heroína da Marvel

Wandinha, a nova série de A Família Addams, chega amanhã (23) à Netflix, trazendo Jenna Ortega como a personagem titular. Agora, há rumores sobre a atriz ingressar no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Ortega conseguiu papéis de destaques em franquias estabelecidas nos últimos tempos. Primeiro, ela estrelou o mais recente filme de Pânico e agora protagoniza o seriado de Tim Burton na Netflix.

Com a estreia de Wandinha na plataforma de streaming, o Giant Freakin’ Robot afirmou que suas fontes “confiáveis e comprovadas” informam que a atriz está em negociações para interpretar a Tigresa Branca na vindoura série do Demolidor no Disney+.

O site ainda diz que ela estrearia no seriado sobre Matt Murdock, antes de partir para seu próprio projeto solo no MCU, sem especificar se será um filme, ou série.

Vale apontar que as informações do Giant Freakin’ Robot não costumam ser muito confiáveis, então leve a informação meramente como rumor.

Conheça Wandinha, da Netflix

Com a direção de Tim Burton, a série é escrita pelos criadores de Smallville, Alfred Gough e Miles Millar, e explora Wandinha um pouco mais velha.

“Baseado no personagem originalmente criado por Charles Addams, Wandinha é uma série de TV para jovens adultos descrita como um mistério investigativo e sobrenatural que mostra os anos de Wandinha Addams como estudante na Nevermore Academy”, diz a sinopse.

“Ela tenta dominar sua habilidade psíquica emergente, frustrar uma monstruosa matança que aterrorizou a cidade local e resolver o mistério sobrenatural que envolveu seus pais há 25 anos – tudo isso enquanto navega em seus novos e muito complicados relacionamentos em Nevermore”, conclui a descrição.

A atriz Jenna Ortega foi escalada para interpretar Wandinha Addams. Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez completam o elenco.

Wandinha estreia no dia 23 de novembro na Netflix.

