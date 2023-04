Estrela de Yellowjackets rejeita nomeação ao Emmy

A segunda temporada de Yellowjackets continua a impressionar, tanto pela sua história, quanto pelas atuações do elenco principal. Uma estrela da série, contudo, rejeita ser nomeada a qualquer prêmio Emmy.

Liv Hewson, que interpreta Vanessa “Van” Palmer na série do Paramount+, explicou por que não deseja qualquer nomeação aos prêmios de atuação do Emmy, por ser uma pessoa não-binária.

“Não há lugar para mim nas categorias de atuação”, disse Hewson. “Não seria preciso para mim, inscrever-me como atriz. Tampouco faz sentido entrar no meio dos garotos”.

“É bem simples e não é carregado de algo a mais. Não posso me inscrever por que não há espaço para mim”, continuou.

Criada por Ashley Lyle e Bart Nickerson, Yellowjackets segue jovens jogadoras de futebol do ensino médio, e que sofrem uma queda de avião e param no meio do nada.

“Talentosas jogadoras de futebol do ensino médio transformam-se em um clã de selvagens após seu avião cair em uma região inóspita. Anos depois, elas descobrem que o que começou na natureza selvagem está longe de acabar”, diz a sinopse.

Estrelada por Christina Ricci, de Wandinha, o elenco da série ainda conta com Melanie Lynskey, Ella Purnell, Juliette Lewis, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty e o novato Elijah Wood.

A segunda temporada de Yellowjackets está em exibição.

No Brasil, Yellowjackets está disponível na plataforma Paramount+.

