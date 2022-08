Eu Nunca…: Paxton vai deixar a série após a 3ª temporada?

Já disponível na Netflix, a 3ª temporada de Eu Nunca… está fazendo grande sucesso com o público brasileiro. Vale lembrar que a plataforma já confirmou a produção do quarto (e último) ano da série. Dado o final dos novos episódios, o público quer saber: Paxton estará presente na conclusão? Ou é definitiva a despedida do personagem?

“Devi não está mais solteira, só que logo vai descobrir que relacionamentos provocam muitas descobertas. E muito drama!”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Eu Nunca…. na Netflix.

Continua depois da publicidade

Criada por Mindy Kaling (The Office), Eu Nunca… tem Maitreyi Ramakrishnan (Red: Crescer é uma Fera) como a protagonista Devi. Seu elenco conta também com Darren Barnet (Um Match Surpresa) e Jaren Lewison (Tag) nos papéis principais.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de Eu Nunca… precisam saber sobre a participação (ou ausência) de Paxton na 4ª temporada; confira.

Paxton deixa Eu Nunca… na 3ª temporada

No final da 3ª temporada de Eu Nunca… Paxton é aceito na Universidade Estadual do Arizona – e decide se mudar para o estado para cursar o ensino superior.

Depois de um curto (mas tocante) discurso de graduação, no qual agradece Devi pela ajuda nos estudos, Paxton se despede da namorada.

Eu Nunca… revela que Devi não sente mais “borboletas no estômago” ao se aproximar de Paxton. Sendo assim, o episódio final dá a entender que o relacionamento dos personagens chegou ao fim.

O desfecho da 3ª temporada Eu Nunca…, dessa forma, dá a entender que Paxton não estará no quarto (e último) ano da série.

Despedida de Paxton faz sentido em Eu Nunca…

Interpretado por Darren Barnet, de Um Match Surpresa, Paxton Hall-Yoshida é um dos personagens mais importantes de Eu Nunca…

Durante as 3 temporadas da série, ele desenvolve um emocionante romance com a protagonista Devi.

O fato do personagem deixar a série após a 3ª temporada faz muito sentido. Se considerarmos o arco de sua trajetória, Paxton atinge o ápice de sua trama no terceiro ano.

Ele não apenas se forma no ensino médio, mas também deixa a cidade de Devi e se muda para outro estado.

Paxton, nesse sentido, poderia deixar Eu Nunca… com uma nova perspectiva, orgulhoso de seus últimos anos na escola e de seu relacionamento com Devi. Em seu discurso de graduação, Paxton agradece Devi, mas não faz qualquer referência a uma volta do namoro.

Dito isso, a graduação de Paxton seria uma oportunidade perfeita para a despedida de Darren Barnet.

No entanto, isso não acontecerá. Em uma entrevista recente, Lang Fisher (a co-criadora da série) revelou que Paxton estará presente na 4ª temporada de Eu Nunca…

“Paxton está na 4ª temporada. Ele desempenha um papel tão importante como o do terceiro ano. Então, o triângulo amoroso ainda não acabou”, comentou o showrunner.

Enquanto a temporada final de Eu Nunca… não estreia, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.