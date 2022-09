Euphoria pode não terminar na 3ª temporada; entenda

A série Euphoria, da HBO Max, estrelada por Zendaya, pode não terminar na terceira temporada.

Com a confirmação de que Barbie Ferreira não irá retornar, o novo ano é muito aguardado entre os fãs do drama da HBO.

O chefe do streaming, Casey Bloys, sugeriu que Euphoria pode ter mais temporadas. Ele se juntou com a equipe criativa, para falar sobre o assunto (via ScreenRant).

Bloys procura manter a série e pretende encontrar maneiras de continuar sua evolução à medida que os personagens envelhecem. A HBO Max não se posicionou sobre o assunto.

Até o momento, a terceira temporada começará sua produção em 2023, para uma possível estreia apenas em 2024.

Mais sobre Euphoria

Euphoria é uma série da HBO estrelada por Zendaya. A produção é aclamada pela crítica e também se mostrou um sucesso com o público, principalmente em sua segunda temporada.

Zendaya é a protagonista da série. O elenco ainda conta com Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, entre outros nomes.

Euphoria está disponível no catálogo da HBO Max.

