Explicado por que The Umbrella Academy se torna a Academia Sparrow

A Netflix lançou a terceira temporada de The Umbrella Academy, que mostra os Hargreeves contra a Sparrow Academy. Mas afinal, por que essa versão alternativa dos personagens centrais leva esse nome? Veremos isso agora.

The Umbrella Academy da Netflix começa em 1989, quando 43 crianças com superpoderes saem espontaneamente de úteros desavisados ​​em todo o mundo. Sete delas são adotadas por Sir Reginald Hargreeves, que os molda em uma equipe de super-heróis digna de salvar o universo duas vezes.

Continua depois da publicidade Carregando anúncio... Não foi possível carregar anúncio

O incidente de 1963 da segunda temporada da Umbrella Academy mudou a linha do tempo, e Sir Reginald escolheu um conjunto diferente de crianças adotivas nesta história reescrita.

Apelidada de Academia Sparrow, a equipe consiste em Marcus, Ben, Fei, Alphonso, Sloane, Jayme e Christopher, e a razão pela qual eles foram escolhidos é simples – Sir Reginald percebeu o quanto ele estragou tudo.

Quando os filhos da Umbrella visitaram seu futuro pai em 1963, a reunião deixou um gosto tão amargo, que Reginald saiu e deliberadamente escolheu novos recrutas (os Umbrella não nasceram de qualquer maneira, mas isso é outra história).

Apenas Ben permanece da formação original, já que ele era apenas um fantasma em 1963. As razões de Sir Reginald para reinventar a Academia são bastante compreensíveis – mas por que ele chamou esse novo grupo de Academia Sparrow

Quando, na década de 1960, Sir Reginald Hargreeves encontrou seus filhos, eles não apenas revelaram suas verdadeiras identidades, mas também explicaram sobre a Umbrella Academy na íntegra, incluindo o nome da equipe.

Dado que seu primeiro grupo foi um fracasso, Reginald provavelmente se sentiu relutante em reciclar o nome Umbrella Academy, e qualquer boa mudança de marca exige um novo título.

O real motivo por trás do nome Academia Sparrow

A Umbrella Academy não revela explicitamente de onde veio o apelido Sparrow, mas a maioria representa a maior força da equipe sobre seus antecessores da Umbrella, como aponta o ScreenRant.

No reino animal, os pardais são pássaros notoriamente sociais, que cooperam para sobreviver. Dessa forma, Reginald nomeou sua nova equipe de super-heróis em homenagem a um animal que trabalhava harmoniosamente como uma unidade.

The Umbrella Academy, no entanto, sugere uma origem mais assustadora para o nome Academia Sparrow. Quando as crianças da Umbrella partiram em 1963, Viktor Hargreeves acidentalmente deixou o jovem Harlan Cooper com superpoderes.

Avançando para a terceira temporada, Harlan adulto descreve seus dons como uma conexão psíquica com as outras 43 crianças (16 depois que ele terminou com elas).

Como visto nos momentos finais da segunda temporada de The Umbrella Academy, Harlan gostava muito de um pardal de brinquedo quando criança. Talvez aquela imagem de um pardal tenha atravessado a conexão vibratória entre Harlan e os novos filhos adotivos de Sir Reginald, e uma das crianças sugeriu Academia Sparrow como um nome para seu grupo, subconscientemente influenciado por Harlan.

Reginald teria aceitado alegremente, desde que não tivesse nada a ver com guarda-chuvas.

The Umbrella Academy está disponível na Netflix.