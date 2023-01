Explicamos o final da 2ª temporada de Ginny & Georgia

Ginny & Georgia, uma das séries mais emocionantes da Netflix, lançou recentemente sua 2ª temporada. Logo após estrear, a produção passou a figurar no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Por isso, o público quer saber: o que realmente acontece no desfecho do segundo ano? Será que a série ganhará uma 3ª temporada?

“Em busca de uma nova chance, Georgia leva os filhos Ginny e Austin para morar em outra cidade. Só que recomeçar do zero não é tão simples assim”, afirma a sinopse oficial de Ginny & Georgia na Netflix.

O elenco de Ginny & Georgia é liderado por Brianne Howey (Batwoman), Antonia Gentry (Criando Dion), Jennifer Robertson (Schitt’s Creek) e Felix Mallard (Locke & Key).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Ginny & Georgia precisam saber sobre o desfecho da 2ª temporada; confira! (via PopBuzz)

Final explicado de Ginny & Georgia – O que acontece com mãe e filha?

Durante toda a 2ª temporada de Ginny & Georgia na Netflix, flashbacks mostram o quão abusivo era Gil em seu relacionamento com Georgia – lembre-se disso, já que essa informação é crucial para o final da série.

De volta ao presente, Gil tenta chantagear Georgia e convencê-la a dar a ele parte do dinheiro de Paul, dizendo que se ela não aceitasse a chantagem, contaria a todos a verdade sobre seu passado.

A trama chega ao ápice no 9º episódio, quando Austin atira em Gil após o antagonista agredir Georgia. Nesse momento, a personagem decide fugir novamente com Austin e Ginny.

No entanto, Ginny confronta a mãe e diz que ela deveria se casar com Paul. Concordando com a filha, Georgia revela seus vários crimes para Paul – exceto os assassinatos.

Paul pede um tempo para pensar, e no dia seguinte, ao invés de terminar com Georgia, oferece a ela os serviços de seu advogado.

Gil aparece, e Paul diz que ele não vai ganhar nenhum dinheiro, e que deve deixar Georgia em paz. Ameaçado pelo advogado do personagem, Gil desiste da chantagem e deixa o escritório de Paul.

Paul, então, pede Georgia em casamento, dizendo que “não consegue viver sem ela”. O casório vai como planejado – até que Gabriel chega com a polícia e prende Georgia pelo assassinato de Tom Fuller.

Ginny fica chocada, mas o que ela não sabe, é que Georgia não matou Tom por malícia. Ao perceber como a doença de Tom afeta Cynthia e seu filho, a protagonista bola um plano para ajudá-los a superar o luto.

É aí que a 2ª temporada de Ginny & Georgia chega ao fim, com Georgia sendo levada pela polícia. Se a série for renovada para um terceiro ano, Ginny terá ainda mais dificuldade para confiar na mãe.

Apesar dos crimes de Georgia, Ginny e Marcus começam a namorar na 2ª temporada. No entanto, o casal se afasta quando Ginny começa a se machucar e Marcus desenvolve sintomas de depressão.

Como resultado, Marcus termina com Ginny. Em um primeiro momento, a personagem fica muito triste, mas eventualmente, aceita continuar amiga do ex.

A 2ª temporada de Ginny & Georgia está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.