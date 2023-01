Explicamos o final da 2ª temporada de Sexify na Netflix

A 2ª temporada de Sexify – uma das séries mais eróticas da Netflix – estreou recentemente na plataforma. Como de costume, a produção polonesa não demorou a figurar no Top 10 do streaming. Por isso, quem já conferiu os novos episódios quer saber: o que realmente acontece no desfecho da série?

“O futuro da start-up é incerto, mas as jovens empresárias vão dar um jeito de lidar com um rival desagradável, uma investidora exigente e, claro, com suas vidas pessoais”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Sexify.

O elenco de Sexify conta com Aleksandra Skraba (Natalia Dumała), Maria Sobocińska (Paulina Malinowska), Sandra Drzymalska (Monika Nowicka) e Małgorzata Foremniak (Joanna Nowicka).

Revelamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre o final da 2ª temporada de Sexify; confira! (via ReadySteadyCut)

Final explicado de Sexify – Por que o app é deletado?

Um dos eventos mais importantes da 2ª temporada de Sexify é o Web Summit, no qual Malgoratza apresenta ao público a versão “alternativa” do aplicativo.

Porém, durante a conferência de tecnologia, o feed de Malgoratza é “sequestrado” por Natalia e Paulina – que anunciam o lançamento do verdadeiro Sexify.

Elas revelam que todos os dados foram incluídos no aplicativo, o que ajudaria no desenvolvimento do algoritmo.

O aplicativo, então, é lançado pela audiência, que o utiliza para encontrar seus “pares perfeitos”. Malgoratza, então, diz para o público não “negociar com terroristas”, e aí, Paulina e Natalia decidem implementar o plano B.

Nesse momento, a tela mostra a mensagem “SexiBye”, e todo o código do aplicativo é deletado, para o desespero de Malgoratza.

O que acontece com Natalia e Adam?

Nas últimas cenas de Sexify, após uma festa de arromba, Natalia volta para casa e conta para Adam seu plano de começar o aplicativo do zero.

Nesse momento, em um raro momento de calmaria, Natalia e Adam ficam juntinhos assistindo televisão.

Um sensação de companheirismo domina toda a sequência, e aí, a trama de Sexify fica ainda mais íntima.

Atraídos um pelo outro, Natalia e Adam compartilham um beijo apaixonado e, a partir daí, fazem sexo. Depois, os personagens se deitam um do lado do outro, satisfeitos com a relação sexual.

Finalmente, na última cena da 2ª temporada de Sexify, Natalia levanta da cama e volta ao computador. Adam serve café para a namorada, e nesse momento, a protagonista começa um novo código.

Será que esse código servirá para criar um novo Sexify? Ou estaria a protagonista interessada em um tipo bem diferente de empreendimento?

Para descobrir a resposta, os assinantes da Netflix terão que aguardar o lançamento da 3ª temporada de Sexify – que vale lembrar, ainda não foi confirmada.

Enquanto isso, todos os episódios de Sexify continuam disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.