Explicamos o final de A Diplomata na Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a série A Diplomata oferece aos espectadores uma surpreendente história dramática ambientada no universo da política e das relações internacionais. Quem já conferiu os 8 episódios da 1ª temporada quer saber: o que realmente acontece no capítulo final?

“Em meio a uma crise internacional, uma diplomata de sucesso precisa lidar com a carreira de embaixadora e um conturbado casamento com um político influente”, diz a sinopse de A Diplomata na Netflix.

Continua depois da publicidade

Dos produtores de Homeland e The West Wing, A Diplomata tem Keri Russell (O Urso do Pó Branco) e Rufus Sewell (The Marvelous Mrs. Maisel) no elenco principal.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final surpreendente da 1ª temporada de A Diplomata na Netflix; confira! (via RadioTimes)

Final explicado de A Diplomata – Quem é o responsável pelo bombardeio?

Um dos maiores mistérios da 1ª temporada de A Diplomata é a verdadeira identidade do responsável por ordenar o bombardeio do porta-aviões britânico HMS Courageous.

Em um primeiro momento, o governo do Irã se estabelece como principal suspeito do atentado. O primeiro-ministro Nicol Trowbridge chega a anunciar um ataque a Teerão em represália ao bombardeio.

Eventualmente, a série revela que os iranianos foram falsamente acusados do crime – que na verdade, foi perpetrado por Lenkov, um mercenário russo.

Porém, quando o governo russo entrega o missionário para o Reino Unidos e para os Estados Unidos, as agências de inteligência não conseguem identificar de onde veio a ordem, o que indica que o Kremlin também não é o verdadeiro responsável pelo ataque.

Em Paris, Kate descobre que a decisão inicial de prender Lenkov foi transformada em uma ordem de assassinato pelo próprio primeiro-ministro.

Conversando com Austin Dennison, o secretário de relações exteriores, a personagem descobre que o plano de Trowbridge era matar Lenkov para cobrir seus próprios rastros. Afinal, foi ele quem contratou o mercenário para explodir o porta-aviões.

O motivo é muito simples: o primeiro-ministro queria obter um motivo real para atacar a Rússia e aumentar sua própria popularidade, diminuindo assim a chance da Escócia se separar do Reino Unido.

Nesse sentido, A Diplomata deixa bem claro que o principal desejo do primeiro-ministro era garantir que o seu legado no cargo não fosse apenas a divisão do Reino Unido.

É uma revelação chocante, que definitivamente, deixa o caminho aberto para uma 2ª temporada. Nos próximos episódios, a série deve mostrar a protagonista Kate lidando com o segredo recém-descoberto, e movimentando os bastidores do poder na Inglaterra.

Os próximos capítulos devem mostrar também o que realmente aconteceu a Hal e Stuart – afinal, a série não revela se eles morreram no atentado ao carro.

Vale lembrar que, pelo menos até o momento, A Diplomata não foi renovada para uma 2ª temporada na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.