Explicamos os títulos de Caleidoscópio na Netflix

Sucesso na Netflix, a série Caleidoscópio se destaca por seu interessante modelo narrativo – no qual os episódios podem ser assistidos em qualquer ordem. Como muitos fãs já perceberam, os episódios do thriller são batizados com nomes de cores. Sendo assim, o que significam os títulos dos capítulos de Caleidoscópio?

“Um ladrão magistral e sua equipe querem roubar 7 bilhões de dólares. Mas, para o plano dar certo, eles terão que lidar com traições, ganâncias e muitas outras ameaças”, afirma a sinopse oficial de Caleidoscópio na Netflix.

Protagonizada por Giancarlo Esposito (Breaking Bad), a série conta também com Paz Vega (Rambo: Até o Fim) e Rufus Sewell (The Marvelous Mrs. Maisel) no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que os espectadores da Netflix precisam saber sobre os títulos de Caleidoscópio; confira! (via HITC)

Entenda o verdadeiro significado dos títulos de Caleidoscópio

Criada por Eric Garcia, Caleidoscópio chegou ao catálogo da Netflix em 1 de janeiro de 2023 – convidando os assinantes da plataforma a participar de um interessante experimento narrativo.

Os episódios de Caleidoscópio não são identificados por números, como acontece na maioria das séries da plataforma, mas sim por cores.

A 1ª temporada conta com 8 episódios. Os títulos são os seguintes: Yellow (Amarelo), White (Branco), Green Blue (Verde Azulado), Orange (Laranja), Violet (Violeta), Red (Vermelho) e Pink (Rosa).

Como a série pode ser assistida em qualquer ordem, a numeração dos episódios não faria muito sentido.

O objetivo dos criadores de Caleidoscópio foi criar uma experiência completamente nova, e a sequência numérica lembraria aos espectadores que os episódios são assistidos fora de sequência de maneira intencional.

Dessa forma, por que os capítulos de Caleidoscópio são batizados com nomes de cores? A resposta se relaciona ao próprio nome da série.

Um caleidoscópio, para quem não sabe, é um brinquedo “das antigas” que consiste em um tubo repleto de espelhos e pedaços de vidro colorido. As reflexões criam padrões diferentes de imagens quando o tubo é movimentado.

Logo, o padrão dos episódios de Caleidoscópio depende da ordem das cores e da maneira como os espectadores escolhem ver os episódios.

Em um papo com um site americano, Giancarlo Esposito, intérprete do protagonista Leo Pap, falou sobre o modelo diferenciado da série.

“Quando ouvi, pela primeira vez, que a série seria produzida dessa maneira, fiquei confuso. Pensei: ‘O que isso significa?’ … De repente, entendi que, se eu estivesse em uma plateia, assistindo a um programa de formato não linear, me sentiria como se estivesse inventando a história. E então, para mim, é genial”, explicou o ator.

Todos os episódios de Caleidoscópio estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.