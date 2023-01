Entenda o que acontece no final de Caleidoscópio

Sucesso na Netflix, a série Caleidoscópio se destaca por seu interessante modelo de lançamento. Afinal de contas, os episódios podem ser assistidos em qualquer ordem. Com a popularidade da produção, o público quer saber: o que realmente acontece no final de Caleidoscópio?

“Um ladrão magistral e sua equipe querem roubar 7 bilhões de dólares. Mas, para o plano dar certo, eles terão que lidar com traições, ganâncias e muitas outras ameaças”, afirma a sinopse oficial de Caleidoscópio na Netflix.

Continua depois da publicidade

Protagonizada por Giancarlo Esposito (Breaking Bad), a série conta também com Paz Vega (Rambo: Até o Fim) e Rufus Sewell (The Marvelous Mrs. Maisel) no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre o desfecho de Caleidoscópio na plataforma; confira! (via TVLine).

Final explicado de Caleidoscópio – O que acontece com a gangue?

Como citamos anteriormente, os episódios de Caleidoscópio podem ser assistidos em qualquer ordem. Cada episódio é batizado com uma cor, e o último, tem o título “Branco”.

“Um mestre do crime e sua equipe bolam um plano elaborado para roubar um cofre, mas eles são forçados a mudar a estratégia depois que as coisas não saem como o planejado”, indica a sinopse do episódio final de Caleidoscópio.

Sendo assim, como termina a trama de Caleidoscópio na Netflix? O último capítulo preenche algumas das principais lacunas deixadas nos episódios anteriores.

O último episódio revela que a gangue conseguiu ultrapassar as barreiras do banco utilizando, respectivamente, um enxame de abelhas, as plantas do imóvel (que são distribuídas por Liz) e máscaras faciais.

No entanto, em um momento de grande perigo, Judy demora para plantar os explosivos que causariam a desativação do sensor de temperatura, que por sua vez, seriam detonados por Ava. Felizmente, a personagem consegue sair ilesa do sufoco.

A partir daí, Bob e Stan se dirigem ao cofre e tentam abrí-lo com várias combinações. Enquanto isso, os outros integrantes da gangue colocam os valores roubados em um carrinho, que eventualmente, é enviado por Judy para RJ através do elevador.

Porém, no meio do caminho, Hannah consegue interceptar o roubo e, trabalhando com Liz, trocar os valores reais por caixas de papéis coloridos.

É por isso que, durante o episódio “Vermelho”, a gangue de Caleidoscópio percebe que os valores reais foram substituídos por dinheiro falso.

O último episódio também revela que só Ray sabia da troca feita por Hannah. A personagem conta os planos para o pai logo antes dele retornar ao cofre inundado e plantar a joia perdida no cofre pessoal de Salas – com o objetivo de alertar ao FBI que essa não é sua verdadeira identidade!

Ou seja: Caleidoscópio termina com um desfecho completamente aberto, deixando o caminho livre para a produção de uma possível 2ª temporada.

Até o momento, a Netflix não confirmou a 2ª temporada de Caleidoscópio. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.