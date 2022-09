Família real britânica faz nova demanda a The Crown

A rainha Elizabeth II pode ter falecido, mas The Crown continuará a ser exibida, abordando não somente a vida dela, como do restante da família real. Agora, a realeza britânica tem uma nova demanda ao seriado da Netflix.

Apesar da popularidade de The Crown, nem todos são fãs do que ela tem a oferecer – especificamente sua representação da rainha e seus parentes.

Alguns dos críticos mais barulhentos, inclusive, vieram do próprio Palácio de Buckingham, que se opôs à forma como certos indivíduos foram retratados, além de eventos e muito mais ao longo dos anos (Looper).

No entanto, o programa continuou e segue preenchendo a linha do tempo da vida da rainha Elizabeth II, andando não tão cuidadosamente na linha entre fato e ficção.

À medida que a quinta e penúltima temporada de The Crown se aproxima de sua estreia, a Família Real exigiu uma mudança para a leva iminente de episódios.

Exigência da Família Real

A quinta temporada de The Crown tem o potencial de ser a mais notável até agora, já que a série entra na década de 1990.

Ela cobrirá tudo, desde a confissão televisionada do então príncipe Charles (Dominic West) à traição da princesa Diana (Elizabeth Debicki) com Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) à eleição de Tony Blair (Bertie Carvel) como primeiro-ministro do Reino Unido.

Sem dúvida, será uma temporada turbulenta e tensa que colocará eventos recentes no centro das atenções – algo que a Família Real está bem ciente e gostaria de ter algum controle antes de sua chegada.

O Telegraph UK revelou que uma fonte próxima ao rei Charles III considera The Crown “exploratória” e sente que a Netflix está mais do que disposta a prejudicar a reputação das pessoas por causa do entretenimento.

“O que as pessoas esquecem é que existem seres humanos reais e vidas reais no centro disso”, explicaram. Com isso dito, a fonte afirma que o Palácio de Buckingham quer que a Netflix esclareça por meio de um aviso que The Crown é um drama de TV, não um documentário para ser considerado qualquer tipo de autoridade histórica.

O rei Charles III supostamente nunca assistiu ao programa nem comentou sobre ele.

The Crown está disponível pela Netflix. A quinta temporada estreia em 9 de novembro.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.