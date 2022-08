Fãs de A Casa do Dragão estão chocados com ESSA cena bizarra

Alerta de spoilers

A Casa do Dragão lançou seu segundo episódio e trouxe uma interação bastante desconfortante entre dois personagens: Viserys e Laena. Todo esse desenvolvimento deixou os fãs chocados.

O primeiro episódio da série retratou a terrível morte da rainha Aemma (Sian Brooke), primeira esposa do rei Viserys (Paddy Considine).

Continua depois da publicidade

Avançando seis meses, o segundo episódio de A Casa do Dragão mostra vários membros do Pequeno Conselho pressionando Viserys para encontrar uma nova esposa.

Lorde Corlys Velaryon (Steve Toussaint), em particular, está ansioso para colocar sua filha Laena (Nova Fueillis-Mosé) à frente na esperança de unir sua casa com os Targaryen. No entanto, Laena tem apenas doze anos, o que deixa Viserys – e os espectadores – bastante desconfortáveis.

Durante o episódio de domingo, o termo “Laena” estava em alta, já que os espectadores compartilharam sua consternação com a possível esposa de Viserys. Confira algumas das reações abaixo.

Os fãs reagem

“Eu quando Laena Velaryon disse que se casaria com o rei”, tuitou uma fã.

“Rei Viserys sente repulsa pela Laena de 12 anos, apenas para se casar com a Alicent de 15 anos, 5 minutos depois”, reclamou outra fã.

“Protejam a lady Laena Velaryon a qualquer custo”, disse outra fã.

“Gravação ao vivo de eu vendo aquela cena entre o rei e Laena”, tuitou um fã.

“Laena? ESTA LAENA??? Casar o bebê deles à esse put* decrépito? Fala sério”, reclamou mais uma fã.

A Casa do Dragão está em exibição pela HBO Max, com novos episódios lançados aos domingos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.