Fãs de A Casa do Dragão estão enlouquecidos por ESSE personagem

Alerta de spoilers

A Casa do Dragão traz inúmeros personagens e ocasionalmente é difícil lembrar quem é quem. Depois do quinto episódio, no entanto, todos vão lembrar quem é Harwin Strong.

O episódio terminou de forma bastante dramática, trazendo um assassinato no banquete que antecede o casamento de Rhaenyra e Laenor Velaryon.

Continua depois da publicidade

Em certo momento, quando a confusão começa, Rhaenyra fica perdida em meio às pessoas correndo de um lado para o outro. O rei Viserys, é claro, fica preocupado, questionando onde ela está.

Nesse momento, Harwin Strong avista a princesa e sai em meio à confusão, batendo em todos no caminho, até chegar à Targaryen.

Ele, então, procede para carregá-la nos ombros de volta à segurança. Evidente que os fãs imediatamente se apaixonaram pelo personagem.

Fãs amam personagem de A Casa do Dragão

No Twitter, muitos estão proclamando o amor pelo personagem.

“Ele serviu, ele jantou, ele arrasou”, tuitou um fã.

“Você sabe que o roteiro de A Casa do Dragão foi bem feito, quando você tem um crush enorme em Ser Harwin Strong, que apareceu em menos de 2 minutos da série”, tuitou outra fã.

“Assistindo Harwin Strong passar por toda aquela multidão facilmente”, tuitou outra fã.

“Nada além de amor pelo Ser Harwin Strong”, escreveu outro fã.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (todos os domingos) pelo HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.