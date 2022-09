Fãs de Chicago Fire deveriam estar preocupados com Kelly Severide

Alerta de spoilers

Como um dos membros originais do elenco de Chicago Fire, Taylor Kinney se tornou um dos rostos da série, interpretando Kelly Severide. No entanto, há motivo para os fãs ficarem preocupados acerca do futuro dele na franquia.

Na 11ª temporada da série, Severide está indiscutivelmente no seu ponto mais estável. Ele acabou de se casar com a namorada de longa data, Stella Kidd (Miranda Rae Mayo), depois de várias idas e vindas.

Ele também está indo bem no trabalho, com o chefe Boden (Eammon Jacobs) essencialmente tratando-o como seu braço direito.

Os fãs, no entanto, não deveriam ficar muito à vontade com a ideia de Severide continuar são e salvo em Chicago Fire.

As notícias recentes de que Jesse Lee Soffer está saindo no meio da 10ª temporada de Chicago PD é a prova de que ninguém está realmente a salvo na franquia.

Assim como Severide, Jay Halstead é considerado um dos rostos do seu respectivo seriado, sendo um dos restantes membros do elenco original. Da mesma forma, Halstead também é o braço direito de Hank Voight (Jason Beghe), com planos para o detetive assumir a unidade especial no futuro.

Ninguém está a salvo

Se Chicago PD pode perder alguém tão vital para sua narrativa quanto Soffer, há uma chance de que Chicago Fire também pode ver a partida de Kinney. Este será especialmente o caso se a série ficar sem histórias pessoais interessantes para contar para o personagem depois de todos esses anos.

Embora não esteja claro por que Halstead está deixando a Inteligência em Chicago PD, não se deve olhar muito longe para saber que mesmo os atores principais de longa data podem decidir deixar um projeto.

Vide Jesse Spencer, que acabou de sair de Chicago Fire no meio da 10ª temporada depois de interpretar Matthew Casey por quase uma década.

A razão para a saída de Chicago PD de Soffer é desconhecida. Tanto o ator quanto a NBC permaneceram calados sobre o assunto.

Não está fora do reino da possibilidade que Kinney também possa começar a sentir cansaço do papel depois de estar no Chicago Fire por tanto tempo.

Chicago Fire está disponível no Amazon Prime Video.

