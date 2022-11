Fãs de Chicago Fire estão amando ESSE casal da série

Alerta de spoiler

A série Chicago Fire, que faz parte do pacote One Chicago, com Chicago Med e Chicago P.D., é um dos dramas que conta a história dos integrantes do corpo de bombeiros da cidade americana.

Com muitas idas e vindas em suas 11 temporadas, os fãs acabaram de escolher qual é o seu casal favorito da série após um episódio da 11ª temporada.

“Integrantes do corpo de bombeiros de Chicago se culpam pela morte de um companheiro e enfrentam problemas pessoais, mas, apesar das tensões, na hora de enfrentar os desafios, deixam as diferenças de lado e arriscam suas vidas”, revela a sinopse da série.

Estrelada por Jesse Spencer e Taylo Kinney, que interpretam Matthew e Kelly, respectivamente, o elenco ainda conta com Miranda Rae Mayo, Eamonn Walker, Kara Killmer e Monica Raymund.

Stella e Severide viram grandes parceiros

A união romântica de Stella Kidd e Kelly Severide, popularmente conhecida como “Stellaride”, é motivo de comemoração dos fãs da série.

Depois de suportar um período difícil, os personagens conseguiram se casar ainda na 10ª temporada. No entanto, os dois ainda não possuem filhos juntos.

Mesmo que não tenham filhos, os fãs puderam notar os instintos parentais dos personagens, e o vínculo romântico mais forte do que nunca.

No sexto episódio da 11ª temporada, a dupla mostra por que eles são os melhores que já passaram pelo Batalhão 51 (via Looper).

Cruz e a esposa Chloe tentam adotar o órfão Javi. Enquanto isso, o clima fica mais leve quando alguns membros da corporação do Batalhão 51 tentam saber mais sobre Sam Carver.

Porém, a tentativa de descobrir quem era Carver leva a uma briga de bar. Só que, este não é o ponto central do episódio, mas sim, Stella e Severide investigando um caso de incêndio criminoso.

Uma explosão em uma joalheria parece suspeita o suficiente para envolver o Batalhão 51 na investigação. Severide é colocado no caso, mas Stella se junta a ele.

Os fãs estão eufóricos por ver o casal trabalhando junto, e como o trabalho os une ainda mais, reforçando que o casamento foi uma ideia correta.

“Sim, Stellaride. É o maldito melhor parceiro. O melhor parceiro”, disse uma fã.

“Stellaride trabalhando em um incêndio criminoso juntos?!?!? Sim, por favor”, tuitou uma conta de um podcast sobre a série.

“Melhores parceiros de crime”, comentou outra fã.

“Eu amo que Stella sempre acredita em Severide”, disse outra fã.

Chicago Fire está disponível no Prime Video.

