A Grande Oportunidade perdida em Chicago Fire

Muitos fãs sentiram que o episódio 5 da 11ª temporada de Chicago Fire não aproveitou uma grande oportunidade.

O episódio começa como vários outros, com um telefonema sobre um incêndio. Mas, quando os bombeiros chegam lá percebem que não tem fogo algum.

Um vizinho tinha ligado para o corpo de bombeiros após ouvir a jovem de 15 anos, Jenny, e sua mãe, gritando e chegando as vias de fato na casa ao lado. O vizinho explicou sua ligação falsa dizendo: “Meu tio era um bombeiro. Ele disse que, se você precisa de ajuda rápido, diga que é um incêndio.”

Após levarem a garota até o quartel, para esperar a chegada de seu pai, Stella Kidd e Kelly Severide conversam. O comentário de Stella dizendo: “Mães e filhas, isso é coisa de outro nível”, deixou um sentimento de que a personagem sabe do que está falando, e já teve problemas familiares do tipo.

Mais tarde Stella descobre uma grande quantidade de dinheiro na mochila de Jenny, e a menina admite que seu pai está morto, fugindo logo depois.

A bombeira fica claramente fica chateada por Jenny ter saído daquele jeito, e começa a tentar entender sua história, chegando até a encontrar a mãe da garota e conversar.

Mais tarde, quando vemos Stella e Severide discutindo sobre manter dificuldades do passado em segredo, os fãs ficaram animados pensando que finalmente saberiam mais sobre a vida da personagem. Mas algo totalmente diferente acontece, e os espectadores não ficaram felizes.

Os fãs querem saber mais do passado de Stella

Após passar a maior parte do episódio vendo os problemas de Jenny e as dificuldades de relacionamentos entre mães e filhas, o público ficou chateado quando Severide se apodera da conversa com Stella e começa a falar sobre seus próprios problemas com seus pais.

No subreddit das séries de Chicago, um fã comentou: “Hoje parece uma grande oportunidade perdida de saber mais sobre o passado da Stella, eu sinto que nós não sabemos quase nada sobre sua infância e adolescência”. Outro usuário do Reddit foi um pouco mais direto, dizendo: “P*to que eles não disseram nada sobre o passado da Stella, e nós tivemos outra história de Kelly e Benny”.

Os espectadores ficaram frustrados que os roteiristas não usaram esta oportunidade para desenvolver Stella com mais informações. Mas essa não é a primeira vez que aos fãs sentiram a história de um personagem sendo ignorada.

“Eu me pergunto por que eles não mergulharam mais no passado de Stella?” questionou uma fã no Twitter, e continuou: “E não só o dela, mas também mais dos passados de Violet, Gallo e Ritter. Tipo, nós mal sabemos como era a vida da família de Ritter, Violet e Stella, nem quem criou Gallo depois que ele ficou órfão”.

Quem sabe esta decepção dos fãs não atraia a atenção dos roteiristas, com eles finalmente entendendo que nem tudo em Chicago Fire tem que ser sobre Severide. Os fãs querem ver outros personagens tendo suas histórias contadas.

Você pode assistir Chicago Fire na Amazon Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Soldeira