Fãs de Grey’s Anatomy acham que a série desperdiçou Cormac

Grey’s Anatomy trouxe muitos casais ao longo de suas 19 temporadas. Nem todos os pares agradaram os fãs, mas um deles não foi desenvolvido em sua plenitude, segundo os espectadores do seriado.

Grey’s Anatomy é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Desde a 1ª temporada, os personagens passaram por inúmeras tragédias – sejam elas locais, pessoais ou nacionais.

Atualmente, Grey’s Anatomy exibe sua 19ª temporada, a primeira sem Ellen Pompeo, a Meredith, no elenco principal. Com a saída da atriz, apenas dois integrantes do elenco original permanecem na série: Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber).

Mostramos abaixo por que os fãs acham que Cormac e Meredith poderiam ter rendido mais em Grey’s Anatomy; confira!

Cormac foi desperdiçado em Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy sempre chamou a atenção pelos seus romances, mas os fãs acham que o relacionamento entre o Dr. Cormac Hayes e Meredith foi desperdiçado.

“Eles tinham potencial e Grey’s roubou isso de nós”, escreveu u/Itzmerere no subreddit r/greysanatomy.

“Apenas mais uma subtrama que eles jogaram fora sem explicação”, acrescentou u/beito14159. “Os roteiristas são tão ruins em começar coisas que não terminam”.

Mas um outro problema impactou o desenvolvimento da relação entre esses dois personagens: a pandemia de COVID-19.

Quando Grey’s Anatomy mudou de rumo em 2020 e incorporou a pandemia de COVID-19 em suas histórias, Cormac Hayes começou a desaparecer em segundo plano.

Naturalmente, seu romance com Meredith Grey também começou a cair no esquecimento quando Meredith entrou em coma em razão da Covid.

Então, quando Hayes deixou o Grey Sloan Memorial Hospital na 18ª temporada, a série extinguiu toda a esperança de que ele voltasse a ter qualquer envolvimento romântico com Meredith.

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível na plataforma Star+.

