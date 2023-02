Grey’s Anatomy: Ator de Karev sugere retorno mas site nega

O astro de Karev em Grey’s Anatomy, Justin Chambers, sugeriu seu retorno para a série mas o site TVLine negou a informação.

Alex Karev é um dos vários personagens do seriado, e Chambers comentou que poderia retornar, com uma foto de um copo do programa.

Porém, o TVLine, em um novo relatório, desmentiu a participação do astro na temporada 20 de Grey’s Anatomy (via ScreenRant).

No Instagram, o ator postou a foto com a legenda “uma xícara fresca de Greys”, e a fonte do site próxima à série comenta que “não há verdade no boato”.

Veja a publicação, abaixo.

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

Grey’s Anatomy atualmente está em sua 19ª temporada.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+.

