Fãs de Lista Negra estão clamando pelo retorno de querido personagem

Lista Negra (The Blacklist) continua bastante popular, mas já teve muitas despedidas desde o começo da série, incluindo da protagonista, Elizabeth Keene. Agora, muitos fãs estão pedindo pelo retorno de um querido vilão.

Ao longo da série, Red e Keene enfrentaram vários vilões, que provaram ser grandes desafios para a dupla. Um desses personagens foi Matias Solomon (Edi Gathegi), um ex-agente da CIA que se tornou um dos membros mais proeminentes do sombrio grupo Cabal.

Solomon também apareceu na curta série The Blacklist: Redenção como personagem principal, mas não apareceu na série principal desde o final da terceira temporada. Alguns fãs gostariam de vê-lo retornar uma vez mais e enfrentar Red.

No subreddit r/TheBlacklist (via Looper), os fãs de Lista Negra discutiram quem seria uma boa escolha para retornar à série para enfrentar Red e sua força-tarefa e, embora houvesse muitas respostas sólidas, parece claro que há ainda muito amor pelo Matias Solomon.

Fãs de Lista Negra querem Matias de volta

O usuário i_bite_right ficou muito empolgado com a perspectiva, dizendo: “Solomon é o vilão perfeito. Eu o odeio tanto”.

Já MrsC_1984 concordou, acreditando que Solomon era, “O melhor tipo de vilão”.

Realmente não houve nenhuma palavra sobre quando ou se Solomon poderia retornar a Lista Negra, mas nunca é realmente algo que deve ser descartado.

The Blacklist: Redenção fez algumas coisas interessantes com o personagem, e o programa principal poderia se desenvolver com bastante facilidade, especialmente em um mundo pós-Elizabeth Keene.

Também pode ser o momento perfeito para trazer de volta outros vilões das temporadas anteriores e uma oportunidade real de dar a Red um desafio digno.

Lista Negra (The Blacklist) está disponível na Netflix.

