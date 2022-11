Fãs de Supernatural estão surtando com grande revelação de The Winchesters

Alerta de spoiler

A série prelúdio de Supernatural que vem sendo muito comentada, The Winchesters, explora mais sobre a vida dos pais de Sam e Dean, John e Mary.

No entanto, após uma grande revelação no episódio cinco da primeira temporada, os fãs estão surtando com o que foi mostrado em tela.

“Uma história de amor épica não contada de John e Mary de como eles não apenas salvaram seu amor, mas também o mundo inteiro”, diz a sinopse da série.

O elenco conta com Jensen Ackles, Meg Donnelly, Drake Rodger, Bianca Kajilich, Bridget Regan e o recém chegado ao universo de Supernatural, Tom Welling.

Ada é mãe de Tony na série derivada

Os fãs ficaram chocados ao verem mais revelações sobre a vida pessoal de Ada, enquanto a série explora algumas subtramas importantes.

Ada guardava um segredo chocante e sobrenatural, deixando enterrado isso por muitos anos, até que isso logo veio à tona.

Antes de se tornar uma caçadora de monstros, ela teve um romance com um djinn, e nesse relacionamento ela teve um filho chamado Tony.

Tony herdou os poderes de seu pai, bem como algumas habilidades de ninja, fazendo-o ser como se fosse um ninja experiente.

No entanto, ele não herdou a sede de sangue de seu pai, e usa seus poderes apenas para ajudar as pessoas que precisam.

Claro que os fãs não deixaram isso passar, com a revelação parecendo criar algum problema para a série. Apesar disso, o público está interessado em ver mais sobre a abordagem do seriado.

“Está bem então. Você tem algumas explicações a dar Ada!”, disse um fã no Twitter.

“Ok, eu preciso que Tony volte em algum momento e volte de vez em quando porque eu o amo, obrigado”, disse uma conta de fã sobre a série.

“Uma abordagem interessante para a história de Ada não era o que eu estava pensando”, comentou outro fã.

The Winchesters está disponível na HBO Max.

