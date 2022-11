The Winchesters cria outro problema para Supernatural

Alerta de spoiler

The Winchesters, série derivada de Supernatural, vem explorando ainda mais os pais de Sam e Dean, John e Mary. No entanto, ao mesmo tempo em que mostra mais do passado, vem criando alguns problemas para Supernatural.

Carlos e Lata são amigos de John e Mary no spin-off, e isso levanta a questão de como o prelúdio planeja lidar com o fato dos personagens não existirem em Supernatural.

Embora a série estrelada por Jensen Ackles e Jared Padalecki introduza monstros e aventuras inéditas, acabou deixando de lado parte do núcleo humano apresentado em The Winchesters.

No entanto, há uma pequena abertura de Carlos e Lata terem sido mencionados de alguma forma em Supernatural, e justamente revelada por John.

Um problema comum de continuidade?

O destino de Carlos e Lata em Supernatural pode ser bem trágico, com os personagens podendo estar mortos na série.

A caça é um passatempo perigoso, e normalmente, os caçadores acabam encontrando um destino o qual não gostariam de ter.

Embora pareça ser um possível erro de continuidade, fazer com que Carlos e Lata morram, seja na primeira ou numa segunda temporada, faria total sentido.

Sam e Dean não chegam a comentar sobre os personagens, muito menos os pais dos protagonistas de Supernatural. A única pista está nos diários de John, que diz algo sobre ele ter tido amigos caçadores de longa data.

John, apesar disso, acaba criando problemas sobrenaturais em The Winchesters, e a maioria deles pode ser explicada como uma mudança na linha do tempo, ou lapso de memória.

O fato de Carlos e Lata não serem citados em Supernatural, e terem que sumir do mapa, é um problema para o cânone da série.

Mary conhecia os personagens antes de The Winchesters, e à medida que a série se desenrola, fica evidente o destino trágico que Carlos e Lata terão de enfrentar.

Mesmo que haja pouquíssimas evidências da existência dos personagens no universo de Supernatural, a nova produção da CW ainda não justificou a ausência deles na série de Dean e Sam.

O outro destino de Carlos e Lata pode ser a aposentadoria da caça, e sua mudança de cidade, posteriormente. Mary tem o mesmo desejo, e os roteiristas possuem uma válvula de escape para encontrar um final feliz para a dupla de caçadores.

The Winchesters está disponível na HBO Max.

