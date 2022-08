Fãs de The Big Bang Theory queriam que Leonard ficasse com ESSA personagem

The Big Bang Theory conta com diversos personagens e momentos icônicos. Enquanto Leonard e Penny são um dos principais casais da série, muitos fãs acham que ele deveria ter ficado com outra personagem no fim.

Howard e Penny eram a personificação de um casal “os opostos se atraem”, foi isso que fez tantos fãs torcerem por eles.

Leonard se sentiu atraído por sua vizinha durante o primeiro episódio da sitcom e ele permaneceu maravilhado por ela até o final.

Dito isto, existem alguns fãs de The Big Bang Theory que acham que Leonard deveria ter acabado com outra personagem.

Os críticos do relacionamento de Leonard e Penny acreditam que eles eram ruins um para o outro. De acordo com alguns dos pessimistas, eles não tinham nada em comum, e Penny às vezes tinha uma tendência a agir com frieza com ele.

Fãs queriam Leonard e Alex juntos

Como tal, há fãs no subreddit do programa que acreditam que Alex Jensen (Margo Harshman), assistente de Sheldon da sexta temporada, teria combinado muito melhor com Leonard, já que ela não era nada como Penny.

De acordo com alguns fãs, Leonard só se sentiu atraído por Penny porque ela o lembrava de sua mãe emocionalmente distante.

Alex, enquanto isso, era mais doce e compartilhava muitos de seus interesses.

“Eu adoraria ver Leonard em um relacionamento com alguém que o amaria igualmente! Além disso, a química entre esses dois atores era ótima! Mas, eu acho, no final do dia, Leonard precisava de alguém emocionalmente indisponível para se apaixonar”, escreveu u/TopAcanthocephala228 (via Looper).

Para outros fãs, Leonard e Alex teriam um relacionamento saudável – se os eventos funcionassem a seu favor.

“Com Penny, Leonard é basicamente intimidado, estagnado e com medo o tempo todo. Nem mesmo atingindo o potencial. Alex teria empoderado Leonard e eles seriam imparáveis ​​juntos. Como Amy empoderou Sheldon”, acrescentou u/shellchef .

Infelizmente, Alex não ficou tempo suficiente para um potencial romance entre ela e Leonard florescer. A personagem apareceu apenas em alguns episódios durante a sexta temporada e desapareceu completamente da série da CBS quando a sétima temporada chegou.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.