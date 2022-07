O real motivo pelo qual Big Bang Theory mostrou tantos heróis da DC

Ambientada no universo nerd, The Big Bang Theory conta com inúmeras referências à cultura pop – entre personagens de Star Wars, Game of Thrones, Star Trek e muito mais. Na sitcom, destacam-se os episódios com heróis da DC. Mas você sabia que a comédia tem uma justificativa bastante interessante para mostrar tantos heróis da companhia?

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

“The Big Bang Theory é sobre os geniais cientistas Sheldon e Leonard. Mas toda essa genialidade não os ajuda a interagir com as pessoas, especialmente as mulheres. Tudo muda quando uma beldade de espírito livre, chamada Penny, se muda para o apartamento vizinho”, afirma a sinopse da série.

Explicamos abaixo por que The Big Bang Theory contou com tantas participações dos heróis da DC em suas 12 temporadas; confira.

Parceria entre The Big Bang Theory e DC tem motivo simples

Fãs de The Big Bang Theory sabem que poucos personagens e produtos da Marvel aparecem na trama da série – principalmente se comparados à iconografia da DC.

Um exemplo perfeito está no episódio “The Justice League Recombination”. No décimo primeiro episódio da 4ª temporada, Sheldon e seus amigos se vestem como os heróis da Liga da Justiça para uma festa à fantasia.

Além disso, em “The Middle Earth Paradigm”, o sexto episódio da 1ª temporada, os nerds (acidentalmente) escolhem a mesma fantasia de Flash para um evento importante.

Finalmente, em diversos momentos da série, os personagens de The Big Bang Theory aparecem com camisas com os ícones dos heróis da DC.

A série, no entanto, não se esquece da contribuição da Marvel para a cultura geek e o mundo dos quadrinhos. Em um episódio, The Big Bang Theory conta com uma aparição surpresa do eterno Stan Lee.

Sendo assim, por que The Big Bang Theory traz mais referências à DC do que à Marvel? A resposta é muito simples.

Originalmente, a sitcom foi exibida pela emissora americana CBS, uma subsidiária da Paramount Global, sem conexões importantes com a Marvel ou a DC.

Porém, The Big Bang Theory foi produzida e distribuída pela Warner Bros, a empresa-mãe da DC Entertainment.

Ou seja: a “preferência” de The Big Bang Theory por heróis da DC é uma questão prática. Afinal, a Warner não precisa de “pedir permissão” à DC para fazer referências aos personagens da companhia – o que não pode ser dito sobre a Marvel.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

