Fãs acham que ESTE é o personagem mais trágico de The Big Bang Theory

The Big Bang Theory é uma série de comédia, mas também lida com alguns assuntos sérios. Alguns personagens escondem problemas e coisas desagradáveis em seu passado.

Mas um personagem se destaca como o mais trágico de The Big Bang Theory. Pelo menos de acordo com uma parte dos fãs.

De acordo com o Looper, quando um internauta perguntou no Reddit sobre qual seria o personagem mais trágico de The Big Bang Theory, a maioria das pessoas votou em Leonard.

Um fã comentou: “Para todos os outros, o tormento acabou em algum momento. Mas Leonard continuou sendo usado pela própria mãe até na vida adulta.”

Leonard teve uma história complicada com a mãe

Leonard não teve uma infância fácil. Filho de uma importante psiquiatra, ele foi ignorado pela própria mãe durante a maior parte de sua vida.

A falta de amor e carinho fez com que ele se apegasse mais com as suas invenções do que com as outras pessoas.

Para tornar tudo ainda pior, Leonard ainda era usado por sua mãe em seus “experimentos”. Foi praticamente uma cobaia para ela quando queria provar alguma tese ou ideia.

Leonard ainda conseguiu se tornar um adulto responsável, amigável e bem-sucedido. Mas o seu relacionamento com a mãe continuou como um tormento em sua vida.

Felizmente, antes de chegar ao fim, The Big Bang Theory trouxe uma conclusão para a história dos dois, com Leonard perdoando a mãe por seus erros com ele.

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.

