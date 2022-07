The Big Bang Theory indica trágica 6ª temporada para Young Sheldon

Com base no que acontece em The Big Bang Theory, a sexta temporada de Young Sheldon pode ser trágica.

Especialmente para um personagem em específico: Georgie, o irmão de Sheldon. Um momento decisivo de sua vida está chegando.

Continua depois da publicidade

Os fãs já sabem que George Sr. deve morrer em breve, o que pode acontecer na sexta temporada. É o que The Big Bang Theory indica, ao menos.

Isso será doloroso para toda a família, com certeza. Mas Georgie será mais afetado do que os outros pela morte de seu pai.

Momento decisivo da vida de Georgie

Acontece que o relacionamento entre George Sr. e Georgie é conturbado desde o início de Young Sheldon.

E isso pode não ser resolvido antes da morte de George Sr. Caso assim aconteça, será um divisor de águas na vida de Georgie.

The Big Bang Theory, ao seu jeito cômico, dá a entender que Georgie nunca superou totalmente a morte de George Sr.

Até por conta disso, ele jamais conseguiu alcançar o mesmo nível de sucesso que os seus irmãos, especialmente Sheldon.

Pode ser o início de uma trama trágica para Georgie em Young Sheldon. Mas exatamente como acontecerá, nós ainda temos que esperar para ver.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis na HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.