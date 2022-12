Fãs de The Witcher: A Origem aclamam um detalhe da série da Netflix

A série The Witcher: A Origem, derivada de The Witcher da Netflix, foi bombardeada de críticas negativas. Apesar disso, os fãs do seriado estão aclamando um detalhe importante.

Com Henry Cavill saindo de The Witcher, o spin-off pode ter piorado ainda mais a decisão do astro em deixar a série.

Apesar disso, mesmo que The Witcher: A Origem não seja tão fiel ao material original, alguns fãs parecem convictos em escolherem seus personagens favoritos.

Estrelada por Michelle Yeoh como Scían e Sophia Brown como Éile, o público demonstrou admiração pelas heroínas, bem como Meldof de Francesca Mills (via Cosmpolitan).

Vejas a reações, abaixo.

Os fãs amaram Meldof e outras personagens

“Quatro das mulheres mais malvadas”, disse um fã.

“Minha análise oficial de A Origem: Precisa de mais Meldof. Eu simplesmente a amo. E Gwen”, escreveu uma fã.

“Terminei The Witcher: A Origem e tudo o que posso dizer é que preciso de mais dela imediatamente”, disse uma fã.

“A única coisa que A Origem fez perfeitamente foi o elenco. A diversidade foi fenomenal. Especificamente falando, a mulher surda que falava em língua de sinais? Isso raramente é visto em shows de fantasia, então foi tão bom ver isso aqui”, comentou um fã.

The Witcher: A Origem está disponível na Netflix.

