The Witcher: A Origem torna saída de Henry Cavill ainda pior

A série The Witcher: A Origem, derivada de The Witcher da Netflix, não é um grande sucesso de crítica e público, e torna a saída de Henry Cavill da franquia ainda pior.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros. Além disso, Joey Battey está retornando como Jaskier.

Revelamos abaixo como a saída de Cavill é afetada por The Witcher: A Origem, spin-off que tem a pior nota da saga; confira.

Henry Cavill como Geralt em pôster de The Witcher.

Como a saída de Cavill fica pior?

A série The Witcher é construída em torno de Geralt, personagem de Cavill. No entanto, o ator deixará o papel após a terceira temporada, com Liam Hemsworth assumindo.

O spin-off, que conta com 38% de pontuação da crítica no Rotten Tomatoes e apenas 8% do público, não conseguiu repetir o sucesso e bom desempenho da série original.

Embora Cavill saia do papel, não significa que Geralt não continue protagonizando The Witcher. No entanto, a transição de um ator pelo outro não será nada fácil.

Mesmo que The Witcher: A Origem tenha profundas conexões com os livros da franquia, Geralt não chega a aparecer, embora seja mencionado.

A terceira temporaa de The Witcher precisará ser ainda mais fiel e usar elementos que possam ligar com o spin-off, bem como retornar com sua fórmula da primeira temporada.

The Witcher: A Origem está disponível na Netflix. A terceira temporada de The Witcher estreia em 2023.

