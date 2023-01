Fãs de Vikings: Valhalla estão revoltados com história de Freydis na 2ª temporada

Freydis Eiriksdottir, definitivamente, é uma das personagens mais queridas de Vikings: Valhalla. No entanto, muitos assinantes da Netflix ficaram revoltados com a maneira que a plataforma conduz a história da guerreira no segundo ano. De acordo com os espectadores, a trama de Freydis “não faz sentido”, e além disso, é “desnecessária”.

“Inimigos novos e antigos aguardam Freydis, Leif e Harald nos confins do mundo. Mais uma vez, a busca por poder e novos lugares para conquistar é incessante”, afirma a sinopse da 2ª temporada de Vikings: Valhalla.

Continua depois da publicidade

O elenco principal de Vikings: Valhalla é liderado por Sam Corlett (O Mundo Sombrio de Sabrina), Frida Gustavsson (The Witcher), Leo Sutter (Sanditon) e Bradley Freegard (Holby City).

Revelamos abaixo por que os fãs de Vikings: Valhalla não curtiram a trama de Freydis na 2ª temporada; confira!

Trama de Freydis é criticada por fãs de Vikings: Valhalla

Na trama de Vikings: Valhalla, Freydis é uma das personagens mais importantes, sempre lutando contra a invasão do cristianismo e a incessante destruição das religiões pagãs.

A personagem também protagoniza algumas das batalhas mais épicas da série. Em uma delas, a atriz Frida Gustavsson chegou a quebrar um osso!

Na 2ª temporada de Vikings: Valhalla, Freydis deixa Harald e Leif para viajar a Jomsborg e declarar uma nova Uppsala.

A trama da personagem é repleta de emoção, contando com vários momentos icônicos. Mesmo assim, acabou desagradando parte dos fãs de Vikings: Valhalla.

“A história da Freydis é a mais fraca e mais entediante da 2ª temporada”, comentou um fã no Reddit.

Com uma análise mais aprofundada nas postagens da rede social, é possível concluir que os espectadores da Netflix que reclamam da trama de Freydis na 2ª temporada de Vikings Valhalla já não gostavam da personagem em primeiro lugar.

“Simplesmente não me importo com ela, e o fato deles sempre citarem aquela questão da Guardiã da Fé é irritante e desnecessário”, afirmou outro espectador.

Para alguns espectadores, as sequências de ação protagonizadas pela personagem também são “ruins”.

“A luta dela com Olaf Haraldsson foi comicamente ruim, e toda a condução da história foi péssima”, comentou outro espectador.

A performance de Frida Gustavsson como Freydis também virou alvo de ataques dos fãs de Vikings: Valhalla.

“Sei que estamos no fim da Era Viking, mas precisamos passar tanto tempo assim com ela? A atriz também não é das melhores”, disse outro fã.

Essas opiniões, no entanto, não representam um consenso entre os fãs de Vikings: Valhalla. Para muita gente, a personagem simboliza um dos aspectos mais importantes da série.

“Realmente gosto do arco da Freydis, e todas as cenas dela sobre a Fé são muito emocionantes. Elas me fazem refletir sobre minhas próprias crenças”, retrucou outro espectador.

A 2ª temporada de Vikings: Valhalla está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.